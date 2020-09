Harry Styles al posto di Shia LaBeouf nel thriller di Olivia Wilde Don’t Worry Darling

News Cinema

Negli ultimi giorni si parla molto di Harry Styles, e una delle ragioni è il suo ritorno davanti alla macchina da presa nel nuovo film della bella Olivia Wilde, il thriller Don't Worry, Darling. L'ex componente della boy band One Direction diventato poi solista andrà a sostituire un attore particolarmente caro a chi ama il cinema: Shia LaBeouf. Quest'ultimo non potrà partecipare al progetto - che segna la seconda regia dell'attrice dopo La rivincita delle sfigate - per impegni già presi e quindi ci si dovrà "accontentare" di una delle popstar più famose del mondo.

Styles ha già recitato in Dunkirk nel 2017. Ignoriamo che ruolo andrà a interpretare, anche perché non sappiamo praticamente nulla della trama di Don't Worry Darling, se non che si parlerà di una comunità isolata che vive nel deserto californiano degli anni Cinquanta. La new Line ha in progetto di far partire le riprese del film in autunno. Nel cast ci sono già Dakota Johnson, Florence Pugh (la Amy del Piccole Donne di Greta Gerwig), Chris Pine e la stessa Olivia Wilde.

Tornando a Styles, dovete sapere che, appena si è sparsa la notizia della sua partecipazione a Don't Worry, Darling, i social si sono scatenati. I fan più accaniti di Harry hanno detto che toglierlo alla musica per prestarlo al cinema è una cattiveria. Infine qualcuno in Inghilterra si è scandalizzato perché il suo brano "Watermelon Sugar", che è un inno all'estate e ai piaceri della vita, è stato utilizzato da Kate Middleton come colonna sonora di un video in ricordo della visita del principe William a Belfast qualche giorno fa, in occasione dell’Emergency Services Day. Ma qui il nostro non ha colpa né responsabilità, e quindi gli auguriamo tanta fortuna sul set.