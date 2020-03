Harry Potter uscirà in versione restaurata in Cina per dare slancio ai cinema che riaprono

News Cinema

Una notizia luminosa arriva dalla Cina, paese che ha superato la fase critica dell’epidemia di coronavirus. La Warner Bros ha annunciato che farà uscire, fra i primi film che accompagneranno la riapertura delle sale, una versione restaurata in 3D e 4K del primo Harry Potter, La pietra filosofale. Il tutto nel tentativo di dare slancio all’esericizio, di spingere la gente al cinema dopo settimane di chiusura.

Lo studio lo ha comunicato con un nuovo poster illustrato che raffigura Edwig che piomba su Harry conuna lettera di accettazione scritta con inchiostro verde e recante la scritta, “Magic is coming”. Non è ancora stata resa nota una data d’uscita, ma dovrebbe essere il 30 aprile, sfruttando le vacanze del 1 maggio, uno dei fine settimane tradizionalmente cruciali dell’anno in Cina.

I fan non hanno tardato a manifestare esplosioni di gioia sulla rete, per molti legata alla poissibilità di rivedere un classico in versione moderna e abbellita. “Sarà un nuovo film con il restauro in 4K e 3D, anche se l’hai già visto al cinema sarà un’esperienza senza precedenti e totalmente nuova”, come gioisce un appassionato, citato da Variety.