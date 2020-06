Harry Potter, Ron diventa papà nella vita reale, le parole di Daniel Radcliffe per Rupert Grint

News Cinema

Il trio composto da Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nella saga di Harry Potter è diventato adulto: se Ron però diventa papà fa un certo effetto ai buoni amici...

Se per i loro fan Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sono amici di famiglia grazie alla saga di Harry Potter, il tempo passa per tutti, noi e loro. Rupert Grint è appena diventato papà, con la compagna Georgia Groome: una maniera inequivocabile per ricordarci che sono passati quasi vent'anni da Harry Potter e la pietra filosofale. Il significato del passo non è sfuggito a Daniel Radcliffe, che al Today Show Australia ha dichiarato quanto segue:

Diciamo che non siamo così vicini com'eravamo un tempo, ma posso dire di essermi messaggiato parecchio di recente con Rupert e anche Tom [Felton, alias Malfoy, ndr] per via del figlio di Rupert. Davvero, per me è assurdo pensare che siamo al punto di poter avere figli, sono sicuro che è una cosa che fa sentire il resto del mondo molto vecchio. Comunque sono sinceramente felice per lui e Georgia, sarà un papà favoloso.