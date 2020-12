Harry Potter: quel momento imbarazzante con una scimmia…

News Cinema

Daniel Radcliffe rammenta benissimo la sua esperienza sul set insieme ad animali di ogni razza. Il ricordo più buffo riguarda una scimmietta in gabbia.

Chi fa cinema sa, e ripete in continuazione, che dirigere bambini e animali è estremamente impegnativo. E che succede se sono i bambini a dover lavorare con gli animali? E se i bambini sono famosi come il Daniel Radcliffe del primo film di Harry Potter? Beh, succede che possono verificarsi circostanze davvero scomode, come testimonia il frammento di un'intervista rilasciata dall'attore: "Ricordo benissimo che c'erano tanti animali" - ha detto Radcliffe fra il divertito e l'imbarazzato: "Ce ne saranno stati oltre sessanta. Non penso che fossero abituati a stare sul set tutti insieme. Ma in quella scena, nell'aula dove avvenivano le trasfigurazioni, dentro a gabbia c'era una scimmia che cominciò a masturbarsi senza sosta".

All'epoca di questo fattaccio Radcliffe era molto giovane, così come Emma Watson, Rupert Grint e gli altri studentelli di Hogwarts, e possiamo immaginare la loro reazione. Probabilmente avranno riso tantissimo.

A parte questo ricordo che ci fa arrossire, l'attore che ha dato il volto a Harry Potter in 7 film rammenta solo cose belle sugli animali con cui ha dovuto interagire, anche se un episodio ha messo a dura prova la pazienza di Rupert Grint alias Tom Weasley: "Nella maggior parte dei casi gli animali si sono comportati bene, anche se mi sembra che a un certo punto un pipistrello abbia fatto pipì addosso a Ron Weasley".

Povero pipistrello, ci viene da pensare, chissà quanto era spaventato in mezzo a tutte quelle persone!

Leggi anche Harry Potter, Daniel Radcliffe rompeva bacchette su bacchette, la confessione

Se vi raccontiamo tanti aneddoti su Daniel Radcliffe & Co. è perché il decennale del primo film della serie (Harry Potter e la Pietra Filosofale) è vicino, e quindi al momento gli attori della saga cinematografica dai libri di J.K. Rowling sono piuttosto impegnati a ricordare i bei tempi andati. Quando arriverà il giorno esatto, vi narreremo altre belle storie, ma poche saranno divertenti come quella della scimmia campionessa di autoerotismo.