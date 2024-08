Harry Potter, Oscar Isaac non voleva interpretare Lucius Malfoy: "Ho fatto il provino per GIlderoy Allock"

News Cinema

Oscar Isaac si presentò ai provini di Harry Potter e la Camera dei Segreti per interpretare Gilderoy Allock, ma il regista aveva altri piani per lui. Il ruolo di Lucius Malfoy, tuttavia, piaceva così poco all'attore che tentò di sabotare la propria audizione!

Entrare nella saga cinematografica di Harry Potter è stato un bel colpaccio per ogni attore che vi abbia preso parte. Ha rappresentato un enorme trampolino di lancio per i più giovani e portato nuova popolarità a volti celebri. Qualcuno di loro, però, ha nutrito un pizzico di delusione. Stiamo parlando di Jason Isaacs, interprete del gelido e diabolico Lucius Malfoy. Il padre di Draco (Tom Felton) è un personaggio decisamene scomodo e sgradevole, per il quale nemmeno l'attore inglese nutriva alcuna simpatia. Non a caso, Isaacs non si presentò ai provini per il ruolo del biondo Mangiamorte, bensì per un altro che nulla ha a che fare con Lucius.

Che ci crediate o no, l'artista avrebbe voluto interpretare Gilderoy Allock in Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002). Il regista Chris Columbus, malgrado la riluttanza di Isaacs, decise che il perfido Malfoy era la scelta migliore per l'attore. Chissà, forse proprio l'avversione che quest'ultimo provava per il sinistro personaggio è ciò che ha reso la sua interpretazione ancora più avvincente.

Harry Potter: Jason Isaacs non voleva accettare il ruolo di Lucius Malfoy

Come mai Jason Isaach ha addirittura pensato di rifiutare il ruolo di Lucius Malfoy? Poco tempo prima, l'inglese aveva interpretato Capitan Uncino in Peter Pan del 2003 e l'idea di essere associato a strettissimo giro a ben due cattivi in film per bambini non lo faceva certo impazzire. Nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, l'attore in persona ha svelato di aver originariamente sostenuto il provino per il ruolo di Gilderoy Allock, scrittore tanto popolare quanto vanesio e fanfarone. Allock, com'è noto, verrà reclutato dalla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts come professore di Difesa contro le Arti Oscure, finendo per combinare solo guai.

Malgrado Chris Columbus fosse rimasto impressionato dall'audizione di Jason Isaacs, il ruolo è poi stato assegnato al bravo Kenneth Branagh. Nondimeno, il regista ha chiesto all'attore di fare un secondo provino, ma per la parte di Lucius Malfoy. Che ci crediate o no, l'idea piaceva talmente poco ad Isaacs che tentò di sabotare l'audizione.

Ho scoperto Harry Potter perché tutti leggevano i libri, ovunque andassi. Sono convinto di aver finito per interpretare Lucius perché non volevo. Sono andato al provino per Gilderoy Allock e Chris ha detto: "È stato grandioso, ti dispiacerebbe leggere una parte diversa?". Stavo per interpretare Capitan Uncino in Peter Pan, e ho pensato: "Beh, non voglio interpretare due cattivi per bambini". E ho letto a denti stretti, profondamente amareggiato. Naturalmente, era esattamente ciò che era necessario e mi hanno chiesto di interpretare Lucius. Ringrazio Dio che l'abbiano fatto.

Gilderoy Allock, com'è noto, appare soltanto nel già citato film della serie dedicata a Harry Potter: il secondo in ordine cronologico. Lucius Malfoy, invece, in ben cinque capitoli del franchise, finendo per giocare più di una volta un ruolo decisivo nell'economia del racconto. Il Mangiamorte non è solo un fedele servitore di Lord Voldemort, ma anche il padre intimidatorio ed autoritario della nemesi del mago protagonista.

Il rapporto tra Lucius e Draco Malfoy

Durante lo speciale, Jason Isaacs e Tom Felton hanno riflettuto su come Draco Malfoy sia diventato un insopportabile presuntuoso soprattutto per via del rapporto con suo padre. "Il punto della sua presenza nella storia - ha ammesso Isaacs - per me, è spiegare perché Draco era un bullo così orribile, spietato e sadico a scuola".

Felton ha aggiunto:

Lui è un prodotto dei suoi genitori, Draco. E ha dei genitori davvero pessimi. Se Hagrid è stata la tua prima influenza, è probabile che diventerai affabile e coccoloso. Ma se tuo padre è uno psicopatico che brandisce un bastone di cobra, probabilmente non sarai la persona più amichevole che ci sia.

A proposito del bastone di Lucius Malfoy, vi rimandiamo QUI, al nostro articolo dedicato, per scoprire un curioso retroscena su una scena eliminata proprio da Harry Potter e la Camera dei Segreti.