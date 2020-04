Harry Potter: Le fiabe di Beda il Bardo diventa un audiolibro letto dagli attori della saga cinematografica

News Cinema

I cinque racconti che compongono il libro sono disponibili su Audible e la gran parte dei guadagni andrà in beneficenza.

Soltanto ieri vi avevamo parlato di una serie di iniziative legate alla saga di Harry Potter e all'autrice J.K. Rowling, fra cui la possibilità, per gli insegnanti che fanno lezione online in tempi di Coronavirus, di leggere i 7 libri della saga agli studenti. Oggi, invece, siamo felici di parlarvi di qualcosa che riguarda soltanto le nostre orecchie, e quindi non i nostri occhi. La scrittrice inglese ha avuto la bella idea di far diventare un audiolibro "Le fiabe di Beda il Bardo", raccolta di racconti di cui inizialmente esistevano sette copie (sei delle quali destinate a persone che avevano contribuito alla nascita e al successo della serie di Harry Potter) e che è stata poi pubblicata, su richiesta insistente dei fan, in moltissimi paesi del mondo.

Pseudobiblion (libro immaginario) che viene nominato in "Harry Potter e i doni della morte", "Le fiabe di Beda il Bardo" si compone di cinque storie, e ognuna di queste è stata letta, per l'audiolibro che potete già trovare su Audible, da una voce che gli esperti della saga cinematografica di Harry Potter conoscono benissimo.

A leggere "Il mago e il pentolone salterino" è stato Warwick Davis, alias il folletto Unci-Unci, mentre "La fonte della buona sorte" è toccata a Evanna Lynch, che è stata Luna Lovegood. Jason Isaacs, ovvero Lucius Malfoy, ha prestato la voce a "Lo stregone del cuore peloso" e Bonnie Wright (Ginny Weasley) ha narrato "Baba Raba e il ceppo ghignante".

Infine, a leggere "I tre fratelli", che è il racconto più importante de "Le fiabe di Beda il Bardo", visto che introduce agli artefatti magici noti come Doni della Morte, ci ha pensato Noma Dumezweni, l'attrice che ha interpretato Hermione Granger nello spettacolo teatrale "Harry Potter and the Cursed Child".

Ai questi cinque magnifici narratori si è aggiunto Jude Law, che è intervenuto in ogni racconto per dare delucidazioni, o meglio spiegare alcune note. L'attore, lo ricordiamo, interpreta il giovane Albus Silente nella saga prequel di Animali Fantastici.

Chi comprerà l'audiolibro de "Le fiabe di Beda il Bardo" darà un sostegno economico alla Lumos Foundation di J.K. Rowling, che si occupa dei bambini bisognosi, che vivono prevalentemente negli orfanotrofi. Per la precisione, il 90% dei proventi andrà in beneficenza.