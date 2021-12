Harry Potter, la prima foto della reunion tra Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a 20 anni dal primo film

News Cinema

Oltre al teaser trailer, la Warner Bros. ha diffuso uno scatto dallo speciale per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, su HBO Max dal 1° gennaio: che effetto fa rivedere a Hogwarts Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson?

Harry Potter e la Pietra Filosofale è tornato al cinema, incassando ieri 380.000 euro e collocandosi al primo posto dei nostri incassi prima di Encanto: a 20 anni di distanza dall'arrivo nelle nostre sale, il primo atto della saga di J. K. Rowling al cinema viene celebrato anche con un assaggio via foto della reunion tra Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'occasione è lo special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.





Harry Potter 20° anniversario: Ritorno a Hogwarts, lo speciale di Capodanno

Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà reso disponibile dal 1° gennaio 2022 in streaming su HBO Max, piattaforma proprietaria della WarnerMedia, ma non sappiamo ancora quando si vedrà in Italia. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson saranno solo alcuni tra gli ospiti che rivivranno le emozioni di quei folli dieci anni trascorsi a girare gli otto film della serie. Con loro ci saranno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Ralph Fiennes, Jason Isaacs e Gary Oldman, tra gli altri. Il documentario / speciale non ha ufficialmente un copione, quindi si spera di assistere a reazioni davvero spontanee degli interessati!

Escludendo la riedizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Emma Watson manca dal cinema da un po', essendo comparsa l'ultima volta nel 2019 in Piccole Donne. Daniel Radcliffe è occupatissimo, tra la serie Miracle Workers e l'imminente Lost City of D, dove divide il set con Sandra Bullock e Channing Tatum. Anche Rupert Grint si difende, forte dell'acclamata serie tv horror Servant.