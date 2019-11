Harry Potter: la magia rivive a Roma e Milano con due Film Concert

News Cinema

Sei appuntamenti imperdibili il 27 e 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi, e il 29 e 30 dicembre all'Auditorium Parco della Musica, con Il Calice di Fuoco, Il Prigioniero di Azkaban e l'Orchestra Italiana del Cinema diretta da Timothy Henty.

Sono passati quasi 10 anni dalla conclusione di una delle saghe cinematografiche di maggior successo di questo inizio di secolo. Nel 2011 arrivava, infatti, sul grande schermo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, l'ultimo film in cui milioni di fan di tutto il mondo hanno potuto assistere alle gesta del celebre mago creato dalla penna di J.K. Rowling.

Nel frattempo, la magia di Harry Potter ha continuato a vivere in diversi modi, sotto forma di pubblicazioni, di spin-off cinematografici ed eventi speciali, che hanno coinvolto dal vivo centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Tra questi ci sono i Film Concert, la proiezione dei film della saga con l'esecuzione della colonna sonora dal vivo in sincronia con le immagini e i dialoghi.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1.3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza dal JK Rowling's Wizarding World, con oltre 900 spettacoli in più di 48 paesi del Mondo.

La magia sta per ripetersi per i fan italiani, e le festività di fine anno saranno un'occasione anche per celebrare l'amato maghetto di Hogwarts, grazie a 6 imperdibili appuntamenti con le immagini e le musiche di Harry Potter, a Roma e a Milano.

Dopo i sold out degli scorsi anni, l'Orchestra Italiana del Cinema torna per eseguire dal vivo le colonne sonore dei film in sincronia con le immagini e i dialoghi: a dirigere i sei concerti, tre a Milano in anteprima nazionale (HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO IN CONCERTO, 27 e 28 dicembre, Teatro degli Arcimboldi), tre a Roma in prima romana (HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN IN CONCERTO, 29 e 30 dicembre, Auditorium Parco della Musica) sarà un unico direttore, il britannico Timothy Henty.

"Siamo molto orgogliosi per il quarto anno di seguito – afferma Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema – di poter trasmettere la magia di un’esperienza unica che rappresenta la perfetta simbiosi tra cinema e musica e riesce a far conoscere a diverse generazioni il significato e la valenza espressiva di una colonna sonora all’interno di un film. Ringraziamo la Cine-concerts, ed il suo fondatore Justin Freer, che ha magistralmente diretto la nostra compagine sinfonica in altri episodi della serie, per averci dato l’opportunità di portare nel nostro Paese l’intero ciclo di Harry Potter in concerto, permettendoci di sperimentare da vicino una formula di assoluto successo."







I biglietti per i sei concerti sono acquistabili alle biglietterie dei due teatri



Teatro degli Arcimboldi

Viale dell'Innovazione 20, Milano

Infoline: + (39) 02 641142200



Auditorium Parco della Musica - Roma

Sala Santa Cecilia

Viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 Roma

Infoline Tel. (+39) 06 80241281



o disponibili online sul circuito Ticket One: www.ticketone.it.



Per maggiori informazioni :

Orchestra Italiana del Cinema: www.orchestraitalianadelcinema.it