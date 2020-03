Harry Potter: J.K. Rowling mette a disposizione degli insegnanti l'intera saga durante l'emergenza Coronavirus

News Cinema

I professori potranno postare sulle piattaforme per lezioni online video in cui leggono i vari libri.

L'isolamento da Coronavirus può portare tristezza e senso di impotenza, ma può anche aprire la mente e stimolare la generosità e la disponibilità delle persone. E se le persone in questione sono importanti, tanto meglio!

Per nostra fortuna è successo che J.K. Rowling abbia pensato di di mettere a disposizione degli studenti dell'intero pianeta Terra la saga di Harry Potter.

La scrittrice inglese ha deciso di consentire a tutti i professori e le professoresse del mondo di filmarsi durante la lettura di uno, due o addirittura dei sette volumi della saga e di postare quindi i video, non sui social o su youtube, ma su piattaforme per lezioni online. Il permesso scadrà al termine dell’anno scolastico 2020.

La Rowling ha dato notizia di questa gentile concessione sul suo sito ufficiale, aggiungendo una paginetta di istruzioni per l’uso. Inoltre, ed è questa la cosa che ci interessa di più e ci rende speranzosi, ha annunciato che le iniziative legate ad Harry Potter non finiranno qui. Ecco le sue parole: “La libera licenza per gli insegnanti è la prima di numerose iniziative pensate allo scopo di portare Harry Potter nelle case dei bambini e che saranno rese note a breve - tenete d'occhio questo spazio per dettagli supplementari!”.

Grandi cose, insomma, si preparano per i più piccoli, e anche per quei genitori che non hanno dimenticato il fascino del maghetto con gli occhiali e dei suoi mille compagni d'avventura. E poi chissà che le suddette iniziative non arrivino a riguardare anche gli otto film ispirati alla serie. Lo scopriremo solo vivendo.