Harry Potter, il film preferito da Daniel Radcliffe è anche il vostro?

Daniel Radcliffe ospite di Wired è stato protagonista di un divertente video in cui si racconta... e ci dice anche quale sia il suo film di Harry Potter preferito... anzi i suoi DUE film di Harry Potter preferiti.

Daniel Radcliffe si è prestato a un divertente racconto di se stesso in un episodio di WIRED Autocomplete Interview, dove gli interessati devono rispondere a domande accennate nell'autocompletamento di Google. Oltre a mostrarsi una persona vivacissima, spiritosa e autoironica (invecchiando quindi come il vino), Radcliffe finisce per dover rispondere a una classica domanda nerdica: qual è il suo film preferito della saga di Harry Potter? In realtà Daniel ha due risposte differenti, riguardanti il film che gli è piaciuto di più realizzare e quello che gli piace di più da spettatore. And the winners are...

Il quinto [Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ndr], che non è uno di quelli normalmente citati nelle liste dei preferiti. Però lavorai parecchio con Gary Oldman sul set, ero cresciuto un po' a quel punto e fui in grado di apprezzarlo di più. Da guardare forse preferisco l'ultimo [Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, ndr]