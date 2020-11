Harry Potter: i diari di Alan Rickman/Severus Piton diventano un libro

News Cinema

I diari che Alan Rickman ha scritto dagli anni '90 fino alla sua morte saranno pubblicati nel 2022 in un unico libro intitolato The Diaries of Alan Rickman. All'interno, aneddoti dal set dei film di Harry Potter.

I diari di Alan Rickman, meglio conosciuto dai fan della saga di Harry Potter come Severus Piton o semplicemente Piton, verranno pubblicati nel 2022 e raccolti in un unico libro, intitolato The Diaries of Alan Rickman. L'opera dell'attore è monumentale. Si tratta infatti di ben 27 volumi nei quali l'autore parla delle proprie esperienze lavorative, di amicizia e di politica. Ci sono anche le recensioni di una serie di spettacoli teatrali e, naturalmente, aneddoti che riguardano il dietro le quinte dei film tratti dai libri di J.K. Rowling. I diari coprono circa 25 anni di vita e l'attore ha cominciato a scriverli all'inizio degli anni ’90, con l'intenzione di pubblicarli. All'epoca Rickman aveva diverse importanti esperienze teatrali alle spalle e film come Trappola di cristallo e Il fantasma innamorato.

Come sappiamo, Harry Potter e La pietra filosofale è del 2001, quindi, prima di andare a insegnare a Hogwarts, Alan Rickman ha lavorato in altri film importanti, da Robin Hood - Principe dei ladri a Ragione e sentimento.

Nei diari, il professore di Pozioni e direttore della casa dei Serpeverde racconta anche di Love Actually e di Galaxy Quest. L'editore del libro di memorie definisce i suoi scritti: "ricchi di aneddoti, indiscreti, arguti, ricchi di pettegolezzi e molto schietti", e aggiunge: "Spingono alla lettura compulsiva e offrono uno sguardo unico sulla vita quotidiana di un notevole attore, amato negli Stati Uniti almeno quanto in Inghilterra".

Alan Rickman ci ha lasciato, a soli 69 anni, nel 2016, quando un tumore al pancreas se l'è portato via. Sarà bello ritrovarlo fra i suoi ricordi.