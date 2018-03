Harry Potter Hogwarts Mystery, il trailer del videogioco basato sulla saga per iOS e Android

Harry Potter: Hogwarts Mystery è il titolo del nuovo videogioco basato sull'universo di Harry Potter, in uscita in primavera su Google Play e Apple Store. A differenza tuttavia dei moltissimi titoli che si sono sprecati su tutte le piattaforme nel periodo della saga cinematografica di Harry Potter, in questo caso il lavoro dello sviluppatore Jam City è un gioco di ruolo che guarda alla declinazione giapponese del genere. Non si controlleranno Harry, Ron o Hermione, ma avatar dall'aspetto deciso dai giocatori stessi, in una storia che vedrà i nostri alter ego affrontare tutti gli anni di corso di Hogwarts in una storia nuova (e vicende secondarie). Sono previsti minigiochi, interazioni dialogiche con i compagni di scuola e i professori storici, combattimenti e parametri da tener d'occhio nel proprio personaggio.

A partire dall'iconica scelta iniziale della casata, le vicende del gioco si adatteranno alle scelte del giocatore, generando una storia dell'universo di J. K. Rowling cucita addosso alle nostre preferenze.

Un trailer varrà più di mille parole.