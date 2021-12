Harry Potter e la Pietra Filosofale vince al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il ritorno al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale per il ventennale sbaraglia la concorrenza al botteghino italiano del weekend: Encanto è secondo, Mollo tutto e apro un Chiringuito è terzo.

Il boxoffice italiano del weekend vede in vetta quello che per una generazione è un classico indiscusso: uscita l'8 dicembre, la riedizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale per il ventennale ha incassato in cinque giorni ben 1.871.000 euro (1.490.000 solo nel fine settimana). Un primo posto che celebra non solo la saga di J. K. Rowling ma anche la forza della nostalgia, una volta in più cantata da risultati del genere. Questa riproposta ha registrato finora nel mondo 9.853.000 dollari.

Cede quindi il primo posto, scendendo al secondo, il 60° lungometraggio del canone animato Disney, il coloratissimo musical Encanto: nel weekend ha incassato altri 437.000 euro, raggiungendo il totale italiano di 4.040.000. Nel mondo il film con le scatenate e passionali canzoni di Lin-Manuel Miranda si difende con 152 milioni di dollari.