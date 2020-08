Harry Potter e la Pietra Filosofale… è primo al boxoffice cinese

News Cinema

A 18 anni dalla sua prima uscita in Cina, Harry Potter e la Pietra Filosofale, nella versione IMAX e in quella 3D, sbanca il botteghino con 16 milioni di dollari.

Il fascino della saga cinematografica di Harry Potter resta incontaminato anche a diciannove anni di distanza dal debutto del primo capitolo. E proprio il film con cui tutto ebbe inizio, Harry Potter e la Pietra Filosofale, è il re del boxoffice cinese del fine settimana. La versione in 3D e la versione Imax hanno incassato infatti 16.3 milioni di dollari.

Harry Potter e la Pietra Filosofale, che introduce i personaggi di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, ci portava nella prodigiosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove conoscevamo Albus Silente, Severus Piton e una serie di altri favolosi insegnanti. Diretto da Chris Columbus, in film incassò 294 milioni di dollari in tutto il mondo. In Cina, dove uscì in 2D nel gennaio 2002, guadagnò 21.4 milioni di dollari.



Se nelle scorse settimane circa il 30% dei posti delle sale cinematografiche cinesi potevano essere occupati dagli spettatori, questo weekend si è saliti al 50%. Fa piacere scoprire come i vecchi film ancora riescano ad attirare spettatori in sala e quanta voglia ci sia, in molti paesi, di sedersi davanti al grande schermo per dimenticare la difficile realtà che ci circonda.

Secondo film più visto in Cina nel fine settimana è Bad Boys for Life, a dimostrazione che il grande intrattenimento piace e che, come sempre, Hollywood rules.