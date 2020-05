Harry Potter e la pietra filosofale: Daniel Radcliffe legge per voi il primo capitolo del libro

News Cinema

Se volete affinare la vostra comprensione dell'inglese britannico, potete iniziare l'ascolto di Harry Potter e la pietra filosofale letto da Daniel Radcliffe. Dopo il primo capitolo capitolo altre celebrità subentreranno.

Harry Potter in persona che legge Harry Potter non ha prezzo.

Per fare in modo che l'isolamento domestico sia più sopportabile in questi tempi di emergenza sanitaria, la società Wizarding World Digital (con la collaborazione di Warner Bros e Pottermore) ha inaugurato il sito Harry Potter At Home. Alcune ben note personalità del mondo dello spettacolo leggeranno il libro che ha dato il via alla saga letteraria, Harry Potter e la pietra filosofale. E chi poteva essere il primo lettore se non Daniel Radcliffe?

L'attore che ha interpretato il giovane mago negli otto film della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling, legge il primo dei 17 capitoli del libro. Il video con Radcliffe è già disponibile sul sito Harrypotterathome.com, mentre qui sotto potete vedere il video che annuncia l'iniziativa con alcuni dei celebri lettori che proseguiranno la lettura del libro: Eddie Redmayne, Dakota Fanning, Stephen Fry, Claudia Kim, David Beckham e Noma Dumezweni. I capitoli in versione solo audio saranno anche disponibili su Spotify.

Questa è l'occasione che cercavate per affinare la vostra comprensione dell'inglese britannico. Buon ascolto.