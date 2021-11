Harry Potter e la pietra filosofale, 20 anni ma senza Director's Cut? Chris Columbus ci spera ancora

News Cinema

Harry Potter e la pietra filosofale compie 20 anni in questo periodo, ma il suo montaggio completo non ha mai visto la luce: il regista Chris Columbus spiega cosa vorrebbe vedere della mezz'ora che fu stroncata.

Mentre si avvicina il ventennale di Harry Potter e la Pietra Filosofale anche per l'Italia, il regista del film e del successivo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Chris Columbus, ha seguito volentieri il suggerimento del sito The Wrap: sognare una Director's Cut del film che nel 2001 avviò gli adattamenti della saga di J. K. Rowling. Columbus, anche grazie alla sua esperienza con attori giovanissimi dopo il trionfo di Mamma ho perso l'aereo, fu nodale nello sbloccare l'accordo tra la Warner e J. K., rimanendo come producer anche del successivo Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, non diretto da lui.



Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Harry Potter e la Pietra Filosofale, il sogno della Director's Cut

Ormai per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale la possibilità di una Director's Cut si può dire sfumata, ma The Wrap ha le sue ragioni per incalzare Chris Columbus sulla questione, specie dopo l'apparizione su HBO Max dello Zack Snyder's Justice League: mai sottovalutare il potere dei fan attivati in qualche petizione. "Piacerebbe anche a me che uscisse, dobbiamo rimettere Pix nel film, lo tagliammo!" Columbus si riferisce a uno dei poltergeist che infestano Hogwarts, personaggio tagliato quando il film fu sforbiciato. La citazione non è casuale, forse perché Columbus sa di avere una sponda sui fan di Rik Mayall, il comico inglese che lo interpretava ed è deceduto nel 2014, lasciando i suoi ammiratori con la curiosità di vederlo all'opera in un Harry Potter. Riguardo alla durata originale del primo Harry Potter, l'anno scorso Columbus spiegò a Collider:

Quando finimmo il film e lo mostrammo a un pubblico a Chicago (facciamo sempre vedere i nostri film per la prima volta a Chicago, porta bene), gli spettatori l'adorarono. Lo divorarono. A quel punto durava due ore e cinquanta minuti [172 minuti per la precisione, ndr]. I ragazzini pensavano fosse troppo corto, i genitori pensavano che fosse troppo lungo!

Alla fine vinse la linea della Warner Bros., un compromesso che tagliò da Harry Potter e la Pietra Filosofale una ventina di minuti, portandolo alla durata di 152. Definitiva o attuale? Ai posteri l'ardua sentenza, ma è difficile contenere la curiosità dei fan verso un cult.