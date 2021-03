Harry Potter: Draco Malfoy amico di Hermione? Nella realtà sì.

News Cinema

La nostalgia per la saga cinematografica di Harry Potter è già forte, anche per gli stessi attori: questa volta tocca a Tom Felton alias Draco Malfoy condividere una bella foto...

Per tutti i fan di Harry Potter, ci sono volti iconici legati per sempre al bene o al male, al team Silente o al team Voldemort: il volto di Tom Felton alias Draco Maloy è senz'altro legato al "lato oscuro" della saga di J. K. Rowling, quindi ci si stupisce nel vederlo serenamente amico di Hermione in una foto. Scherziamo, naturalmente: la foto in questione è stata postata su Instagram dallo stesso Felton in uno dei momenti di nostalgia che prende anche tanti di noi sui social: nell'immagine, scattata in una pausa dal set, si vedono seduti a un tavolo Emma Watson, Tom Felton e Alfred Enoch, interprete del mezzosangue Dean Thomas nella saga (Enoch, che non ha mai smesso di lavorare, è nel cast dell'appena avviata serie Fondazione).

In queste settimane Felton ha postato anche un'altra immagine, una foto di gruppo promozionale per Harry Potter e la Pietra Filosofale: non va dimenticato che il film di Chris Columbus compie 20 anni a novembre. L'occasione era un happening virtuale per la piattaforma di streaming Peacock (di proprietà Universal, detentrice dei diritti home video e streaming della saga Warner Bros).

Harry Potter, torneranno i vecchi interpreti?

Dopo la voce riguardante una serie tv nell'universo di Harry Potter, si moltiplicano le speranze dei fan di rivedere in azione in una qualche forma i loro beniamini. Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) si sono sempre trincerati dietro un possibilista "mai dire mai", consapevoli che le attenzioni degli appassionati in questo momento sono più concentrate sul ciclo di Animali Fantastici con Eddie Redmayne (il terzo capitolo uscirà nel luglio 2022). Al di là del fatto che la serie, se confermata, potrebbe benissimo non coinvolgere il vecchio cast, o coinvolgerlo collateralmente in cammei o partecipazioni speciali, rimane il fatto che la carriera d'attrice di Emma Watson sembra misteriosamente parcheggiata. Potrebbero mai accettare i fan di rivivere anche solo per un attimo le emozioni della saga di Harry Potter senza Hermione? Leggi anche Emma Watson si ritira dalla recitazione? Nel dubbio, i fan inondano di messaggi i social