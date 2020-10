Harry Potter: Draco Malfoy alias Tom Felton sogna la reunion

News Cinema

Tom Felton si tiene in contatto con i suoi amici e sogna una reunion per i 19 anni di Harry Potter e la pietra filosofale.

Il 14 novembre del 2001 arrivò nei cinema Harry Potter e la pietra filosofale, adattamento del primo romanzo della saga ideata da J. K. Rowling, dove il cattivissimo Draco Malfoy era interpretato da Tom Felton: in prossimità del 19° anniversario del film di Chris Columbus, Felton, attualmente di anni 33, sogna una reunion digitale con i suoi amici di vecchia data, per celebrare quanto tempo sia passato per loro (e per noi). Ecco cosa ha dichiarato a Entertainment Tonight, parole che sono eco di quelle pronunciate da altri suoi colleghi in altre circostanze...

Ho visto i gemelli Weasley l'altro giorno! Siamo andati a giocare a golf. Chiacchiero sempre con tanti altri su WhatsApp, rimango in contatto e mi assicuro che vada tutto bene. E' una bella cosa, il 14 novembre sarà il 19° anniversario [del primo film], sto progettando una sorta di celebrazione digitale... sto cercando di radunare tutti gli anziani per celebrare il momento.

Harry Potter: cosa pensa Tom Felton di Draco Malfoy

Da queste parole Tom Felton sembra un tipo solare e simpatico, parecchio diverso dal perfido Draco che ha incarnato in tutta la saga, da appunto da Harry Potter e la pietra filosofale sino a Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 del 2011. Ci mette in guardia sul vedere però il mondo solo in bianco e nero, anche perché ha saputo che il personaggio ai fan, nonostante tutto, piace.

E' fantastico, ha tante sfumature. E' un incompreso, è anche un po' tonto. Ha bisogno di essere abbracciato, sul serio. Forse la gente si dispiace per lui, ha bisogno di affetto. In un caso o nell'altro, ne sono lusingato e intendo fare del mio meglio per essere all'altezza di questo slancio.

Harry Potter e la pietra filosofale: Daniel Radcliffe legge per voi il primo capitolo del libro Leggi anche