Harry Potter diventa papà: Daniel Radcliffe in attesa di un figlio dalla compagna Erin Darke

Gli anni passano inesorabili per tutti. Daniel Radcliffe, che per molti resterà nel cuore come il maghetto occhialuto Harry Potter della loro infanzia, sta per diventare papà.

Ecco una notizia che farà immediatamente sentire più "vecchi" i fan di Harry Potter, cresciuti coi protagonisti della saga. Daniel Radcliffe, che ha oggi 33 anni, aspetta un figlio! O meglio, lo aspetta la sua compagna Erin Darke. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Kill Your Darlings (Giovani ribelli), dove Radcliffe interpretava il poeta della beat generation Allen Ginsberg da giovane e Darke un suo interesse amoroso, e stanno insieme ormai da quasi 10 anni.

Daniel Radcliffe diventa papà

Proprio riferendosi ad una scena di sesso nel film del 2013 interpretata da Radcliffe e Darke, l'attore nel 2019 aveva raccontato a People TV: "Sarà una storia pazzesca da raccontare un giorno ai nostri figli, per via di quello che i nostri personaggi fanno. Quello è stato l'inizio della nostra bellissima relazione. I nostri personaggi si incontrano e flirtano e quindi c'è questa dolce testimonianza di noi che ci incontriamo per la prima volta e flirtiamo". Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno poi di nuovo lavorato insieme nella terza stagione della serie Miracle Workers. La coppia si è tenuta il più possibile lontana dai riflettori, anche se lei ha accompagnato il compagno l'anno scorso all'anteprima del film Weird: the Al Yankovic Story al Toronto Film Festival. Non sappiamo quando sarà il lieto evento, ma la notizia della gravidanza di Erin Darke è stata confermata e fin dal loro incontro l'attore non aveva fatto mistero sul voler essere un papà giovane, come dichiarò in un'intervista a Time Out: "Mi piace l'idea di essere un genitore giovane, così da avere l'energia per giocare a football, anche se è meglio che siano più bravi di me in questo già a 4 anni. Sono cresciuto in mezzo a persone che stavano per avere figli quando le ho conosciute, perché molte erano più grandi di me. E ho visto il meraviglioso cambiamento avvenuto in loro". Non sappiamo se la regola del football valga anche nel caso di una figlia femmina, ma, ad ogni modo, ci fa piacere per lui.