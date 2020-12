Harry Potter, Daniel Radcliffe rompeva bacchette su bacchette, la confessione

News Cinema

Daniel Radcliffe ha raccontato in uno show perché durante la lavorazione degli Harry Potter era diventato un demolitore di bacchette magiche, incubo degli attrezzisti.

Le bacchette magiche nella saga di Harry Potter sono state ovviamente un elemento iconico (ricordate la sequenza del primo acquisto in Harry Potter e la pietra filosofale?), perciò non era raro che sui set degli otto film qualche volta si spezzassero, anche quando la sceneggiatura non lo richiedeva: Daniel Radcliffe tuttavia ha battuto ogni record dei suoi colleghi nella demolizione dei magici pezzi di legno. Ebbene, durante il talk show Hot Ones, il buon Daniel alias Harry ha rivelato l'assurda ragione dietro a questi danni ripetuti. Ecco le sue parole precise. Leggi anche Rupert Grint: dopo Harry Potter, cosa ha fatto l'ex-Ron Weasley?

Rompevo un sacco di bacchette, perché passavo il tempo a suonare la batteria sulle gambe. Dopo tre o quattro settimane, s'indebolivano a tal punto che proprio si spezzavano. Dicevo all'attrezzista che mi dispiaceva, ma lui mi dava un'occhiata come per dire: ti prego, smetti di suonarci la batteria!