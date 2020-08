Harry Potter, Back to Hogwarts: la partenza da Kings Cross è virtuale e aperta a tutti

News Cinema

Il primo Back to Hogwarts digitale di sempre porterà nelle case la magia di Kings Cross e del mondo di Harry Potter.

Forse non tutti sanno che il 1° settembre di ogni anno i fan di Harry Potter si riuniscono alla stazione di Kings Cross di Londra. Alle 11:00 in punto sollevano con gioia le bacchette magiche per celebrare la partenza dell'Hogwarts Express dal binario 9 ¾, che porta gli studenti alla leggendaria scuola uscita dalla fantasia di J.K. Rowling. Per la classe del 2020, i festeggiamenti si svolgeranno in digitale e i fan di tutto il mondo avranno l’opportunità di "esserci".

Quest’anno, per evitare il sovraffollamento della stazione, il Wizarding World estende apertamente l’invito a tutti di riunirsi virtualmente per il primissimo Back To Hogwarts digitale. Questo evento virtuale, in piena atmosfera magica e completamente gratuito, è stato pensato per mantenere tutti al sicuro, nelle comodità della propria casa. Pertanto, i fan potranno organizzarsi e sintonizzarsi online senza dover viaggiare.

Dal 29 agosto, i fan potranno visitare il Back to Hogwarts Hub sul sito WizardingWorld.com, potranno unirsi all'Harry Potter Fan Club, organizzarsi e prepararsi a festeggiare con un'incredibile selezione di contenuti, tra cui:

Ascoltare alcune delle menti creative che danno vita agli incantesimi (incluso il geniale coreografo della bacchetta Paul Harris , che dimostrerà e insegnerà l'arte del combattimento con la bacchetta)

, che dimostrerà e insegnerà l'arte del combattimento con la bacchetta) Lasciarsi trasportare dal mondo babbano a quello magico, ascoltando il Journeys to Hogwarts Soundscape , la coinvolgente audio esperienza di Harry Potter, con tutti i suoni che si potrebbero ascoltare durante questo iconico viaggio. Chiudi semplicemente gli occhi e fai viaggiare la tua immaginazione!

, la coinvolgente audio esperienza di Harry Potter, con tutti i suoni che si potrebbero ascoltare durante questo iconico viaggio. Chiudi semplicemente gli occhi e fai viaggiare la tua immaginazione! Uno spettacolo CineConcerts con orchestre di tutto il mondo che suonano selezioni musicali memorabili, tratte da ciascuno degli otto film di Harry Potter

con orchestre di tutto il mondo che suonano selezioni musicali memorabili, tratte da ciascuno degli otto film di Harry Potter Un'anteprima della nuovissima House of MinaLima il giorno di apertura, con Miraphora Mina ed Eduardo Lima , oltre all'esclusiva grafica celebrativa del Back To Hogwarts 2020 , creata appositamente per l'occasione, disponibile anche come stampa artistica in edizione limitata!*

il giorno di apertura, con ed , oltre all'esclusiva del , creata appositamente per l'occasione, disponibile anche come stampa artistica in edizione limitata!* Tornare al punto in cui è iniziata la magia con le letture di personaggi famosi di “Harry Potter e la pietra filosofale” (accessibile esclusivamente ai membri registrati all'Harry Potter Fan Club)

(accessibile esclusivamente ai membri registrati all'Harry Potter Fan Club) E inoltre, una miriade di idee creative ispirate a Hogwarts e tutorial creativi per tutte le età.

Inoltre, il 1° settembre, tutti i fan potranno partecipare all’esclusivo appuntamento, per la prima volta in virtuale, Back To Hogwarts Livestream e vivere l'entusiasmo della festa dei fan a Kings Cross, (incluso il conto alla rovescia) senza dover uscire di casa! Il livestream sarà caratterizzato da una varietà di sorprese e divertimento, comprese le presenze di ospiti speciali, tra cui James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley) e Jason Isaacs (Lucius Malfoy) e Bonnie Wright (Ginny Weasley).

Oltre ai volti familiari che appariranno, ci saranno dei giochi a quiz a cui gli appassionati potranno partecipare, e persino la presenza di un membro del cast di “Harry Potter e la maledizione dell’erede”, prima che inizi il conto alla rovescia dei fan. Inoltre, i fan potranno avvicinarsi ancor di più alla magia, inviando una propria foto per partecipare al "Back To Hogwarts - Classe 2020". Le foto verranno inserite in un mosaico digitale che crescerà durante il giorno per dare vita alla community. Un'opportunità per gli appassionati di tutto il mondo di mostrare il proprio miglior cosplay, il proprio House Pride o semplicemente celebrare il loro fandom. I membri dell'Harry Potter Fan Club riceveranno anche un ricordo della giornata, poiché il mosaico sarà disponibile esclusivamente per loro come download digitale da conservare.

Le immagini inviate dai fan verranno visualizzate anche all'interno della stazione di Kings Cross, offrendo ai partecipanti una presenza virtuale sul posto per tutto il giorno. Non è necessario recarsi alla stazione per verificare, poiché sarà disponibile per tutta la mattinata in live streaming e sui social. Il Back To Hogwarts Livestream supporterà anche Lumos, poiché i fan avranno la possibilità di cliccare un pulsante durante lo streaming e fare una donazione nell’ambito dell'evento digitale.