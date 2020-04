Harry Potter a casa: J.K.Rowling lancia un rifugio digitale per tutti i fan

News Cinema

Il maghetto continua ancora a rimanere centrale nell'immaginario e nel cuore di milioni di fan e ha un regalo per tutti per alleviare la quarantena.

La scrittrice J.K. Rowling ha lanciato “Harry Potter a casa”, un rifugio digitale con un calderone pieno di regali per i più piccoli, e non solo, per tenerli occupati durante la quarantena obbligata dall’epidemia di coronavirus. L’hub, che include contributi da editori come Bloomsbury e Scholastic, contiene video sulle abilità di magia, articoli divertenti, per ora tutto in inglese, oltre a quiz, puzzle e molto altro, sia per lettori della prima ora che per autorità del mondo dei maghi.

Il sito è offerto gratuitamente e promette di sconfiggere la noia, presentando anche una partnership con Audible che offre gratis per tutto aprile il primo capitolo della saga del maghetto, Harry Potter e la pietra filosofale. È possibile ascoltarlo via Audible Stories, mentre gli ebook e gli altri audiobook possono essere fruiti in più di venti lingue in tutto il mondo, Italia e italiano compreso. La Rowling ha annunciato il lancio di Harry Potter a casa in un tweet di poco fa. “i genitori, gli insegnanti e chiunque si occupi di divertire e interessare i bambini mentre siamo in quarantena potrebbe aver voglia di un po’ di magia, per cui sono entusiasta di lanciare harrypotterathome.com.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Un comunicato, che ha accompagnato il lancio, dice anche che “Harry Potter a casa si pone l’obiettivo di aiutare la vostra ispirazione, quella della vostra famiglia, degli amici e specialmente dei bambini di tutto il mondo, perché possano leggere per piacere e godersi le storie, così come portare della gioia piena di magia e divertimento in tutta la famiglia.” L’autrice ha anche anticipato una speciale licenza open per insegnanti, per consentirgli di leggere i sette libri della saga di Harry Potter ad alta voce ai loro allievi nelle lunghe sessioni di insegnamento virtuale in videoconferenza.