Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts: tutti eleganti in una featurette dello Speciale

News Cinema

Possiamo avere un assaggio dello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts grazie a una breve featurette in cui gli attori della saga si rincontrano nei Leavesden Studio e ricordano i bei tempi andati.

Domani sera, 1 gennaio 2022, su Sky Cinema Harry Potter, andrà in onda lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che sarà disponibile anche in streaming su NOW e che vedremo in contemporanea con gli Stati Uniti, dove sarà su HBO.

E’ stato realizzato in occasione dei vent’anni da Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo film della serie, ed è la cronaca di una festosa reunion. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes e molti altri si rincontreranno per parlare dei vari film, ricordare istanti preziosi di vita da set e riabbracciarsi.

Dello speciale è stata appena diffusa una featurette, in cui riconoscerete tantissimi volti che avete amato.

Leggi anche Harry Potter 20th Anniversary: Daniel Radcliffe scrisse una lettera d'amore a Helena Bonham Carter

La featurette di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

La reunion fra i protagonisti e registi di 8 film dedicati al maghetto occhialutto Harry Potter e ai sui amici e nemici, è avvenuta laddove sono stati girati i capitoli della serie: i Leavesden Studio, a Nord Ovest di Londra. Come vedrete, gli attori sono vestiti di tutto punto. Ci sono candele e pregiate bottiglie, e il Grande Salone di Howgwarts ha delle decorazioni favolose. E che tavole imbandite! La più carina di tutti è secondo noi Emma Watson, che abbraccia il compagno di set per cui aveva una cotta (Tom Felton) e sorride felice. Di più non vi diremo. Scoprite voi stessi cosa ci mostra il breve video e preparatevi psicologicamente all’appuntamento di domani.