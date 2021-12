Harry Potter 20th Anniversary: Emma Watson rammenta l'istante in cui si è innamorata di Tom Felton

News Cinema

In attesa dello Speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che andrà in onda il 1 gennaio su Sky Cinema in contemporanea con gli USA, vi anticipiamo un tenero ricordo di Emma Watson, che perse la testa per Tom Felton.

Manca poco ormai al 1° gennaio 2022, giorno in cui non solo inizierà il nuovo anno e si parlerà di speranze e buoni propositi, ma soprattutto andrà in onda, per la gioia dei fan di Harry Potter, lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che propone una reunion a cui parteciperanno Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri stimati membri del cast, oltre ai registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga. Ora, qualcuno che ha avuto la possibilità di vederne in anteprima almeno un pezzettino ci ha dato una gustosa anticipazione, che riguarda la cotta di Emma Stone per Tom Felton, alias Draco Malfoy.

La confessione di Emma Watson

Emma Watson, che negli otto film della serie di Harry Potter è stata Hermione Granger, che finisce per innamorarsi di Ron Weasley (Rupert Grint), ha ricordato, nello speciale, il momento esatto in cui ha compreso di essersi invaghita di Tom Felton. Come sappiamo, Hermione e Draco si sono cordialmente detestati nella saga, ma ciò non ha impedito che il cuore dell'attrice battesse per il collega biondino. Quando si sono calati per la prima volta nei loro personaggi avevano rispettivamente 10 e 12 anni, per congedarsi dall'universo di Harry Potter a 20 e 22. Ma ecco le parole di Emma, che ci svelano che "galeotto fu" un disegno:

Sono entrata nella stanza dove facevamo lezioni. Il compito che ci avevano assegnato era disegnare Dio come lo immaginavamo. Tom disegnò una ragazza sullo skateboard con il cappello da baseball con la visiera all'indietro, e, non so come dirlo, ma semplicemente mi innamorai di lui.

L'attrice ha proseguito raccontando che si recava sul set anche quando non doveva recitare solo per guardare Felton, il cui numero, sui fogli di presenza, era il sette. Emma ricorda benissimo l'atteggiamento di Tom nei suoi confronti. L'attore era affettuoso con lei, ma la trattava come una sorellina minore. I due non hanno mai avuto una relazione, e tuttavia Felton è sempre stato adorabile con la Watson.

Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e dove vederlo

Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts andrà in onda, in contemporaneo con gli Stati Uniti, dove verrà trasmesso da HBO, sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter. Sarà possibile anche vederlo in streaming su NOW.

Oltre a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, parteciperanno alla memorabile reunion della saga Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Dal 1° al 6 gennaio, infine, l'intera saga di Harry Potter - da Harry Potter e la Pietra Filosofale a Harry Potter e i doni della morte - Parte 2, sarà disponibile sempre su Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW.