Harry Potter 20th Anniversary: Daniel Radcliffe scrisse una lettera d'amore a Helena Bonham Carter

Fra le cose insolite che scoprirete guardando lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, c'è l'amore di Daniel Radcliffe per Helena Bonham Carter. L'attore era talmente invaghito di lei, che le scrisse una romantica letterina.

A due giorni dal debutto, sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter, dello Speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che potrete seguire anche in streaming su NOW, arriva qualche altra anticipazione su ciò che troveremo. E se ieri vi abbiamo parlato della cotta di Emma Watson per Tom Felton, oggi continuiamo con l'amore e passiamo a Daniel Radcliffe e a Helena Bonham-Carter.

Daniel Radcliffe aveva una cotta per Helena Bonham-Carter

Seduti l'uno davanti all'altra, Daniel Radcliffe ed Helena Bonham Carter hanno tirato fuori un bigliettino, o meglio l'attore che è stato Harry Potter in 8 film ha preso e letto un bigliettino che aveva dato alla collega durante le riprese. Ecco cosa c'era scritto:

Cara Helena Bonham Carter. E’ stato un piacere essere la tua costar e il tuo sottobicchiere (in inglese coaster ndr), nel senso che finivo sempre per tenere in mano il tuo caffè.

Dopo queste prime frasi, i due sono scoppiati a ridere, e la Bonham Carter ha detto: "Puoi condividere". "Posso" - ha risposto Radcliffe. "Adesso posso condividere". Così Daniel ha proseguito la lettura:

Ti amo, e vorrei soltanto essere nato dieci anni prima, perché così avrei avuto forse una possibilità. Tanto amore e grazie per essere così cool.

Le ragazze di Daniel e i consigli di Emma Watson

Sempre nello Speciale, Daniel Radcliffe ha raccontato che sul set dei vari Harry Potter, o meglio fuori, ma contemporaneamente alle riprese, ha dato i suoi primi baci e ha avuto le sue prime ragazze:

Ogni parte della mia vita è legata a Harry Potter. Il mio primo bacio è legato a una persona di questi film. Le mie prime ragazze le ho trovate qui, tutto ruotava intorno al set.

Anche se l'attore non ha fatto nomi, le cotte e i fidanzamenti pullulavano sul set dei vari capitoli della saga, specialmente durante le riprese di Harry Potter e il Calice di Fuoco, ai tempi del quale Daniel ha spiegato di aver avuto gli ormoni impazziti. Radcliffe ha infine raccontato che chiedeva consigli amorosi a Emma Watson, che lo istruiva su come rispondere agli sms:

Se lei scriveva a un ragazzo o io scrivevo a una ragazza, le dicevo: 'Mi ha mandato anche lei dei baci, Cosa faccio? E’ un incubo'.

Ovviamente questo è soltanto un assaggio dello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che andrà in onda su Sky Cinema Harry Potter il 1 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti, e che potrete anche vedere in streaming su NOW.