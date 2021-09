Harrison Ford svela il preferito fra tutti i suoi film

News Cinema

Nell'immensa filmografia di Harrison Ford, c'è un titolo che l'attore preferisce di gran lunga agli altri e che non ha nulla a che vedere con i vari Star Wars e con la saga di Indiana Jones.

Harrison Ford tornerà nelle nostre sale nei panni di Indiana Jones nel 2022, e per molti l'attore in fondo è il personaggio che ha debuttato sul grande schermo nel film di Spielberg I predatori dell'arca perduta. Altri identificano Ford con il mitico Han Solo della saga di Star Wars. E tuttavia - udite, udite - non sono questi i ruoli preferiti dal buon Harrison, che ha un altro film del cuore, un film che non tutti hanno visto e che risale a un bel po’ di tempo fa.

Fra tutti i suoi film, quello preferito da Harrison Ford non è né Il fuggitivo né Air Force One ma… Mosquito Coast, diretto da Peter Weir e uscito nel 1986. Tratto da un romanzo di Paul Theroux, vedeva nel cast anche Helen Mirren, André Gregory e un giovane River Phoenix. Costato 25 milioni di dollari, ne incassò solamente 14. Ford interpretava il ruolo di Allie Fox, un inventore che, disgustato dal consumismo e dal capitalismo americano, lasciava il suo paese e acquistava in Honduras un villaggio nella giungla. Inventava una macchina per produrre il ghiaccio e poi impazziva, tenendo in ostaggio la propria famiglia.

Già lo scorso autunno Harrison Ford aveva spiegato che la parte di Allie Fox era la migliore che gli fosse mai capitata dopo quella interpretata in Witness - Il testimone, che era stato felicissimo di tornare a lavorare con Peter Weir e che il film si era rivelato una salutare pausa dalle saghe di Indiana Jones e Star Wars.

Addirittura nel 1992 Ford aveva dichiarato:

E’ l'unico film che ho fatto che non è riuscito a riguadagnare i soldi spesi. Sono ancora felice di averlo fatto. Se il film ha una colpa, è quella di non aver abbracciato pienamente il linguaggio del libro. Forse sarebbe stato meglio farne un esercizio letterario e non un esercizio cinematografico, tuttavia continuo a pensare che sia pieno di emozioni fortissime.

Più di recente Harrison è tornato sull'argomento e ha detto:

Ricordo quando abbiamo girato la scena in cui Allie Fox dice alla sua famiglia che non possono tornare in America perché l'America non c'è più. Peter mi ha fermato e mi ha detto: "Reciti come se il tuo personaggio fosse pazzo". E io: "Beh, Peter, è completamente è fottutamente pazzo".

L'attore ha anche parlato benissimo dell'interpretazione di River Phoenix, che tre anni più tardi avrebbe interpretato, in Indiana Jones e l'ultima crociata, un giovane Indiana Jones. Ricordiamo che il romanzo di Paul Theroux ha dato vita alla recente serie tv con Justin Theroux The Mosquito Coast, che Apple ha rinnovato per una seconda stagione.