Harrison Ford rivela i suoi ruoli preferiti e sono sono quelli che ci aspetteremmo

Può sorprendere conoscere i film e i ruoli che Harrison Ford predilige tra tutti quelli interpretati nella sua carriera. Ci sono titoli sottovalutati a lui particolarmente cari.

Harrison Ford ha compiuto l'anno scorso 80 anni ed è un attore che, nel corso della sua lunga carriera, iniziata con piccoli ruoli cinematografici e televisivi negli anni Sessanta, ha interpretato molti personaggi, come si suol dire, iconici, a partire da Indiana Jones e Han Solo, ma non... solo, e film anche di alta qualità come Witness - Il testimone di Peter Weir, per cui fu candidato all'Oscar. Hollywood Reporter gli ha chiesto di quali fosse più soddisfatto. In genere a una domanda così gli attori rispondono di non avere un preferito o di avere difficoltà a scegliere, ma Ford ha indicato senza problemi i suoi e forse qualcuno ne sarà sorpreso.

I film di cui Harrison Ford è orgoglioso

Così ha risposto Harrison Ford nel profilo pubblicato su Hollywood Reporter in merito ai ruoli di cui va più fiero: "Sono orgoglioso di 42 - La vera storia di una leggenda americana e di K-19, dove ho interpretato il capitano di un sottomarino russo. Ma penso proprio che siano bei film, per questo ne vado fiero. Ogni film ha il suo destino e non torno a pensarci e ad analizzare l'esperienza". Se non ricordaste questi film (specie il primo è probabile che sia così), 42 è uscito nel 2013, era diretto da Brian Helgeland e interpretato nel ruolo principale dal compianto Chadwick Boseman. Era un biopic a carattere sportivo che raccontava la storia di Jackie Robinson, primo atleta nero a giocare nella Major League di baseball. Ford interpretava il proprietario dei Brooklyn Dodgers, Branch Riley, fondamentale nel rompere la barriera razziale mettendo sotto contratto il giocatore con la maglia 42, il grande Robinson appunto. Il secondo film invece, K-19, è uscito nel 2002, diretto da Kathryn Bigelow e fu un fiasco al box office: è la storia di un incidente avvenuto a un sottomarino russo a propulsione nucleare durante la Guerra Fredda. Nel cast oltre a Ford c'è Liam Neeson. Sicuramente due film importanti per la carriera dell'attore ma non i primi a cui avremmo pensato quando gli è stato chiesto di quali dei suoi lavori fosse più orgoglioso. Ma Harrison Ford - ormai dovremmo saperlo - non è certo tipo da dare risposte scontate.

