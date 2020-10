Harrison Ford naufrago con Ed Helms nella commedia The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo

News Cinema

Harrison Ford duetterà con Ed Helms nel buffo film di sopravvivenza The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo, storia di un naufragio nell'Oceano Pacifico.

Harrison Ford e il dentista di Una notte da Leoni Ed Helms duetteranno in una commedia di sopravvivenza intitolata The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo e ispirata a una storia vera. Protagonista del film è un normalissimo individuo che sta attraversando la classica crisi di mezza età e che parte, pieno di entusiasmo, per una crociera in barca a vela che spera possa trasformarsi in una vacanza da sogno. Purtroppo il sogno lascia presto spazio all'incubo, perché l'imbarcazione naufraga e l'uomo si ritrova in mezzo all'Oceano Atlantico in compagnia del Capitano, che è un tipo affascinante ma decisamente pazzo.

Il film non ha ancora un regista ma uno sceneggiatore sì. Si tratta di un certo Ben Bolea.

Dopo aver ripreso il ruolo di Han Solo in Star Wars: Il Risveglio della Forza, Harrison Ford è tornato a interpretare Rick Deckard in Blade Runner 2049 e ha recitato ne Il Richiamo della Foresta. Quanto a Ed Helms, che al cinema è diventato famoso, come dicevamo, con la trilogia di Una notte da Leoni, nel 2018 è stato il protagonista di Prendimi! e al momento è ancora su Netflix nella commedia scatenata Coffee and Kareem.