Hard Powder con Liam Neeson uscirà il prossimo febbraio

Il buon Liam Neeson qualche tempo fa ci aveva fatto credere che avrebbe smesso di girare action-thriller...per poi sfornarne almeno un'altra mezza dozzina! E' quindi senza essere troppo sorpresi che annunciamo l'uscita del suo nuovo prodotto di genere Hard Powder, posizionato dalla Summit Entertainment nelle sale americane il prossimo 8 febbraio.

Si tratta del remake del film norvegese del 2014 In Order of Disappearance (Kraftidioten in originale). La storia seguirà le vicende drammatiche di Nels Coxman (Neeson), appena nominato cittadino dell'anno nella sua piccola cittadina innevata del Colorado perché è riuscito a mantenere le strade aperte durante l'inverno. La vita dell'uomo è distrutta quando il figlio viene assassinato da un cartello della droga locale. Nels è deciso a vendicarsi dei criminali e comincia una guerra personale che rischierà di mettere a repentaglio l'incolumità dell'intera cittadina.



Nel cast di Hard Powder troveremo anche Laura Dern nel ruolo della moglie di Neeson ed Emmy Rossum in una parte ancora non rivelata. A dirigere il film sarà il norvegese Hans Petter Moland, già al timone del lungometraggio originale.

Volendo ripercorrere la carriera nell'action-thriller di Liam Neeson ci sono alcuni titoli che si elevano comunque dalla media del prodotto di genere. Primo tra tutti il doloroso The Grey, diretto da Joe Carnahan. Poi citeremmo anche alcuni film che ha girato con Jaume Collet-Serra come Non-Stop, Run All Night e il più recente L'uomo sul treno. Lo vedremo prossimamente anche nell'atteso The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, presentato al prossimo Festival di Venezia.