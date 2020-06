Happy Family: il film da vedere e commentare insieme martedì 9 giugno con SimulWatch

News Cinema

Un'insolita commedia diretta da Gabriele Salvatores interpretata da molti dei suoi attori, Diego Abatantuono in testa. Appuntamento su SimulWatch martedì 9 giugno alle 15:30.

La visione condivisa di martedì 9 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una commedia diretta nel 2010 da Gabriele Salvatores, nella quale al fianco di molti dei "suoi" attori - su tutti Diego Abatantuono e Fabrizio Bentivoglio - il regista milanese ha voluto interpreti come Margherita Buy, Fabio De Luigi, Carla Signoris, Valeria Bilello, Gianmaria Biancuzzi e Alice Croci. Il titolo del film è Happy Family.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Happy Family e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 9 giugno alle 15:30.

Happy Family racconta con uno stralunato e insolito per il nostro cinema dell'incontro obbligato tra due famiglie i cui rispettivi figli quindicenni sono caparbiamente decisi a sposarsi, presentando allo spettatore genitori che possono essere saggi, ma anche più sballati dei figli, madri nevrotiche e coraggiose, nonne inevitabilmente svampite, figlie bellissime e cani cocciuti e innamorati.

Alla base del film una commedia teatrale di Alessandro Genovesi, che ha scritto il film col regista, a sua volta ispirata a Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello; per metterla in scena al cinema Salvatores, che è uno dei nostri autori che più ama sperimentare e mettersi alla prova con stili e registri diversi, ha guardato chiaramente ai toni e allo stile di Wes Anderson.



Happy Family: Il trailer del film diretto da Gabriele Salvatores

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

