Happy End: in esclusiva una nuova clip italiana del film di Michael Haneke

Era circondato dal mistero, Happy End, prima della sua presentazione in concorso allo scorso Festival di Cannes. Se ne parlava come del "film sulla crisi dei migranti" di Michael Haneke, perché si sapeva sarebbe stato ambientato a Calais.

Più che un film su quello, in realtà, Happy End è un film sul crollo dell'Europa e della sua borghesia, che sono tangenzialmente (ma assai significativamente) va a toccare il tema dei rifugiati.

Tutto inizia quando una ragazzina di 13 anni, in seguito all'overdose di psicofarmaci di sua madre, va a vivere con il padre e la sua nuova compagna nella grande dimora della famiglia di lui, diventando silenziosa e apatica testimone, da quel momento in poi, di come quella ricca famiglia si stia disgregando assieme a tutto il suo sistema di valori e di riferimenti.

In questa clip esclusiva del film del grande maestro austriaco vediamo proprio l'arrivo di questa giovane protagonista nella casa di suo padre, Mathieu Kassovitz.

Happy End, che oltre a Kassovitz vede nel casi Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant e Toby Jones, arriverà nelle nostre sale il prossimo 30 novembre distribuito da Cinema.