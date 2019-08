Happy Birthday: il primo corto transmediale, con Jenny De Nucci, Fortunato Cerlino e Achille Lauro

News Cinema

Diretto da Lorenzo Giovenga e prodotto da One More Pictures insieme a Rai Cinema, il cortometraggio sarà disponibile in esclusiva assoluta su Rai Play dal 3 settembre.

Happy Birthday, il cortometraggio diretto da Lorenzo Giovenga, con protagonisti Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino, con la partecipazione di Achille Lauro, è la prima produzione transmediale realizzata da Rai Cinema e One More Pictures. Un progetto altamente innovativo concepito nella prospettiva di un articolato lancio crossmediale.



Il cortometraggio infatti è stato realizzato come cortometraggio lineare, disponibile in esclusiva assoluta su Rai Play dal 3 settembre, lo stesso giorno della proiezione ufficiale come Evento Speciale al Festival di Venezia, e contemporaneamente come corto in Virtual Reality 360 pubblicato sulla App Rai Cinema Channel VR, e come Social Story per Instagram e Facebook.



L'obiettivo è quello di andare incontro a un pubblico giovane sempre più interconnesso, con un argomento che li riguarda da vicino.





Questa la sinossi ufficiale del cortometraggio:

Quello di Sara non è un compleanno qualsiasi. La sua sembra una serata perfetta, in una villa tutta per lei, con giocolieri, pattinatrici, maghi e la sua band preferita. Ma qualcosa non la fa sentire a suo agio. E proprio quando la torta entra in sala, la festa svela la sua vera natura.



La realtà che si cela dietro le apparenze di un party tra amici è lo spunto per affrontare temi complessi come quello dell'isolamento sociale, identificato con il termine giapponese "hikikomori", sempre più diffuso tra i giovani e giovanissimi. "Hikikomori" è un termine giapponese utilizzato per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno.