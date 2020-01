News Cinema

Il musicista prediletto da Christopher Nolan lavorerà dunque al film di Cary Fukunaga.

Sarà il grande compositore tedesco Hans Zimmer a realizzare le musiche di No Time to Die, nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dell’agente 007 interpretato per la quinta volta da Daniel Craig. Zimmer prende così il posto di Dan Romer, allontanato dal progetto il mese scorso a causa di “divergenze creative” con la EON Productions. Dal momento che il film diretto da Kary Joji Fukunaga uscirà nelle sale mondiali il prossimo aprile i tempi di lavoro per Zimmer sono strettissimi: per questo motivo gli è stato concesso di avvalersi di colleghi e collaboratori del calibro di Benjamin Wallfish e Lorne Balfe. Lo score del lungometraggio dovrà essere pronto al più tardi a metà febbraio. In bocca al lupo Hans!

Oltre ai ritornanti Daniel Craig, Naomie Harris, Ben Whishaw, Léa Seidoux, Christoph Waltz e Ralph Fiennes, No Time to Die vedrà come nuove entrate nel cast Rami Malek, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Billy Magnussen ma soprattutto Lashana Lynch: l’attrice infatti interpreterà Nomi, un altro agente con il doppio 0 e quindi licenza di uccidere. Voci di corridoio sussurrano che potrebbe essere questo personaggio a portare avanti come protagonista la saga di 007 per i prossimi film.

Vintore dell’Oscar grazie alla versione animata de Il re leone, Hans Zimmer in carriera ha composto le musiche per grandi film quali Rain Man, Qualcosa è cambiato, Il gladiatore, La sottile linea rossa, Batman Begins, Frost/Nixon, Inception e molti altri. L’artista sta lavorando anche ai prossimi Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick e soprattutto il Dune diretto da Denis Villeneuve.