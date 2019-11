Hanna: dal film di Joe Wright alla serie di Amazon Prime Video

News Cinema

A fare da trait d'union tra grande e piccolo schermo, lo sceneggiatore David Farr.

Quando di pensa al cinema di Joe Wright, il pensiero solitamente va verso i suoi eleganti e maestosi film in costume di matrice letteraria o comunque con un evidente collegamento con la storia: dall'esordio di Orgoglio e pregiudizio fino a L'ora più buia, che raccontava il momento più critico, e insieme esaltante, della carriera politica di Winston Churchill, passando per film come Espiazione e Anna Karenina.

Raramente, invece, si pensa al film che rappresenta tutt'ora un curioso unicum nella carriera del 47enne regista inglese, l'action movie Hanna, che vede protagonista assoluta la Saorsie Ronan che Wright aveva voluto proprio in Espiazione, con al suo fianco Eric Bana e Cate Blanchett.

Eppure, Hanna non ha nulla da invidiare agli altri titoli della filmografia del suo autore: è possibile anzi sostenere che sia ingiustamente sottovalutato, e stranamente preferito ad altri che non gli sono affatto superiori. Anzi.

La storia di Hanna è quella di una ragazza adolescente che, orfana di madre, è stata cresciuta dal padre ex agente della CIA nella solitudine delle terre più settentrionali della Finlandia, e addestrata militarmente a diventare una perfetta macchina da guerra, letale, silenziosa, pronta a adattarsi e reagire a ogni circostanza. Quando Hanna costringe suo padre a far ritorno nel mondo "civile", e a tornare a vivere in mezzo alla gente e in città per assaporare una vita normale, Hanna si ritrova a dover mettere in pratica il suo addestramento, braccata da una donna a capo di una sezione deviata dei servizi di intelligence che pare volerla scovare e uccidere a tutti i costi.



Hanna - che contava anche su una bellissima colonna sonora firmata dai Chemical Brothers, nacque da un soggetto scritto da Seth Lochhead, che lo ha poi sceneggiato assieme a David Farr. Non fu un enorme successo al box office ma non lo si può nemmeno definire un flop, dato che ha incassato quasi 65 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di circa 30.

Non è poi così sorprendente, allora, che David Farr - che nel frattempo aveva diretto un thriller niente male dal titolo The Ones Below, e scritto serie come l'inglese The Night Manager (interpretata da Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, David Harewood, Tom Hollander e Elizabeth Debicki a partire dal romanzo omonimo di John Le Carré) e Electric Dreams (la serie antologica basata sulle opere di Philip K. Dick) - abbia deciso di utilizzare il canovaccio del film e quel suo spunto così intrigante per costruirci sopra una serie televisiva.

Non sorprende nemmeno che per realizzarla Farr si sia appoggiato a a href="https://www.primevideo.com/?tag=comingsoon0news-21" target="_blank" rel="nofollow">Amazon Prime Video, che già aveva distribuito in territorio americano The Night Manager e che ha prodotto Electric Dreams.

Presentata in prima mondiale nella sezione dedicata alle serie tv del Festival di Berlino, Hanna è disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon, con Esme Creed-Miles, Mireille Enos e Joel Kinnaman nei panni della protagonista, di Marissa Wiegler e di Erik Heller, che nel film erano interpretati rispettivamente da Ronan, Blanchett e Bana. Da poco, ne è stata confermata una seconda stagione, prevista in streaming per il 2020.