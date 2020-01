Hammamet: una clip del film di Gianni Amelio con Craxi al Congresso dell'Ansaldo

News Cinema

Una delle primissime scene del film, dove Amelio mostra un Craxi al vertice della sua parabola prima della caduta.

Come già vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, la prima vera scena di Hammamet che ritrae "il Presidente", ovvero Bettino Craxi, è quella che si svolge nel corso del congresso del Partito Socialista Italiano del 1989, quello che elesse il leader socialista segretario del PSI per la sesta volta con le proverbiali percentuali bulgare, quello che nella sua scenografia, negli spazi dell'ex fabbrica milanese dell'Ansaldo, vedeva torreggiare un'enorme piramide all'interno della quale venivano proiettate le immagini video degli oratori.

È lì, in quel contesto, che il Craxi interpretato da Pierfrancesco Favino si trova a confronto con un vecchio amico e compagno di partito (che ha il volto di Giuseppe Cederna), che lo mette in guardia sui comportamenti suoi e della dirigenza, riferendosi ovviamente alla pratica delle tangenti che di lì a poco verrà alla luce per via delle indagini della Procura milanese e del team Mani pulite.

Una scena chiave, molto importante, che vedete in parte in questa clip, dove Gianni Amelio mostra Craxi al massimo del suo potere prima della caduta, e che per la prima volta nel film lo mette di fronte a una figura che lo riporta alle sue responsabilità.

Oltre alla recitazione di Favino, da notare qui è anche la colonna sonora di Nicola Piovani, che ha preso l'Internazionale e l'ha spezzettata e rielaborata, come a anticipare e raccontare il frantumarsi del sogno socialista e dell'ascesa craxiana.

Hammamet: la clip del film che racconta il Congresso dell'Ansaldo