Hammamet: quanti danari ha incassato il primo giorno al cinema il film su Bettino Craxi?

Abbastanza, ma non abbastanza da superare un avversario tosto come Checco Zalone. Aumenta il lauto bottino del cinema italiano.

Bettino Craxi li chiamava "danari". E, allora, questi danari erano ancora le vecchie lire, non gli attuali euro.

Il punto comunque è lo stesso: quanto ha incassato Hammamet nel suo primo giorno al cinema?

Hammamet: l'incasso nel giorno dell'esordio

Nella giornata di giovedì 9 gennaio, suo esordio in 414 cinema italiani, il film di Gianni Amelio interpretato da Pierfrancesco Favino ha incassato 194.890 euro, pari a 31.853 spettatori. La media per sala è di 471 euro.

Un risultato che ha fatto diventare Hammamet il secondo film nella classifica del box office italiano di ieri, dietro a Tolo Tolo ma davanti a Piccole donne di Greta Gerwig, che non è andato oltre i 132.553 euro, con un media per sala di 346 euro.

Si conferma, quindi, il momento d'oro al botteghino del cinema italiano, che sommando i risultati del film di Zalone, di Pinocchio, di La dea fortuna, di 18 regali e di Il primo Natale, oltre che di Hammamet, a oggi ha incassato quasi 74 milioni di euro.

