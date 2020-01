Hammamet: il rapporto tra Craxi e sua figlia raccontato da una clip del film di Gianni Amelio

News Cinema

Il legame tra il padre e la figlia - che nel film è chiamata Anita, come la donna amata da Garibaldi - è uno dei temi centrali del film al cinema.

Uno dei temi centrali su cui si basa tutto il racconto di Hammemet, il film di Gianni Amelio che racconta gli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi, è quello del rapporto tra "il Presidente", come il personaggio di Pierfrancesco Favino viene chiamato nel film, e quello di sua figlia.

Una figlia che, nella vita reale, sappiamo chiamarsi Stefania, ma che il regista nel suo film ha voluto ribattezzare Anita, creando così un legame con la figura di Giuseppe Garbaldi, spesso evocata nel corso del racconto e realmente amatissima dall'ex segretario del PSI.

In Hammamet Anita, interpretata da Livia Rossi, si prende cura di suo padre, della sua malattia, dei suoi tormenti politici ed esistenziali, e lo fa con grande amore e tenerezza; e per tutta risposta Craxi si apre a volte con lei, lasciando trapelare anche per lo spettatore spiragli di umanità intima e privata.

Questa clip, nella quale padre e figlia dialogano in bagno, con lei che deve tagliare i capelli a lui, è uno splendido esempio di quanto descritto.