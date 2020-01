Hammamet: Favino e i sette etti di trucco "per diventare Aldo, Frankenstein, Mastro Lindo e infine Craxi"

News Cinema

La nostra intervista al protagonista del film, talmente bravo da avere, secondo Amelio, la "malattia del talento".

Come Gary Oldman ne L'ora più buia, Charlize Theron in Monster e tanti altri attori, in particolare americani, Pierfrancesco Favino ha sperimentato le noie e le fatiche del trucco. Per trasformarlo in un Bettino Craxi praticamente identico all'originale, due abilissimi make up artist lo hanno tenuto inchiodato, per ore e ore, a una sedia. Lui li osservava un po’ stupito, dicendo la sua e dando qualche suggerimento, e notando una certa somiglianza, man mano che gli strati venivano aggiunti, con altre persone vere o personaggi di film e spot pubblicitari. Di questo ci ha raccontato Picchio quando lo abbiamo intervistato per Hammamet, il nuovo film di Gianni Amelio. Con noi l'attore ha parlato anche di cose più profonde, raccontandoci l'intenso percorso di avvicinamento a un personaggio che cominciava ad avere il sospetto che la morte non fosse più una supposizione.



Hammamet: La nostra Intervista Esclusiva a Pierfrancesco Favino - HD