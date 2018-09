Halloween: un nuovo trailer in stile retrò ci mostra le origini del mito di Michael Myers

Michael Myers, l'Uomo Nero per eccellenza dei nostri incubi cinematografici, sta finalmente per tornare sul grande schermo nel nuovo Halloween di David Gordon Green e in una versione più carpenteriana delle precedenti, visto che il Maestro John Carpenter ha supervisionato il progetto della Blumhouse, ne è produttore esecutivo e ha composto nuove musiche per il film.

Myers torna ad Haddonfield e l'unica scampata al suo massacro, una Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) invecchiata, deve difendere sé e i suoi cari dall'incubo vivente che per anni è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico.

Del film - che arriverà nelle nostre sale il prossimo 25 ottobre, distribuito dalla Universal - è stato diffuso un nuovo trailer, che ricostruisce in modo affasciante con finti servizi sui giornali e in tv risalenti all'epoca delle vicende del primo film (anche se la tv era già da tempo a colori), la storia di Michael Myers, dei suoi delitti e della sua leggenda.

Torniamo poi nel presente, dove il Boogeyman torna per saldare i conti con chi gli è sfuggito un tempo. Confessiamo che ci è bastato sentire la celebre musichetta carpenteriana verso la fine per farci venire un'entusiastica pelle d'oca, se ci passate l'ardita espressione.

Non sappiamo voi, ma noi non vediamo l'ora di tornare ad Haddonfield per il prossimo Halloween.