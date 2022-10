Halloween su Prime Video: 10 film horror da vedere per una serata di terrore

News Cinema

Cercate qualche film pauroso per la serata di Halloween? Il catalogo Prime Video è vasto e qui vi aiutiamo a scegliere un film horror diverso dai soliti famosi titoli che già conoscete.

È Halloween! Una festività importata in Italia per motivi commerciali alla quale ormai ci siamo affezionati. Ma anche se non lo fosse, potreste trovarvi comunque alla ricerca di un film horror da vedere per una serata casalinga. In questo articolo abbiamo stilato una lista di dieci titoli che potrà tornarvi utile, quando sarete stufi di capitare sempre sui celebri film che già conoscete, quando i vostri amici avranno esaurito i consigli o quando vorrete vedere qualcosa di non necessariamente memorabile, ma diverso dal solito.

Magari vi sarete detti "non saranno troppi sti contenuti sulle piattaforme streaming?". La riposta è sì, per questo ci vuole una guida ogni tanto e se avete l'abbonamento a Prime Video, siete nel posto giusto per trovare un film horror. Sia esso contaminato dai generi action, thriller, sci-fi o western, la vostra serata da brivido è garantita.

Prime Video: 10 film horror da vedere in streaming a Halloween per una serata da brivido

Synchronic (2019)

The Mist (2008)

Il colore venuto dallo spazio (2019)

Quella casa nel bosco (2011)

Sei ancora qui (2018)

Bone Tomahawk (2015)

La cura dal benessere (2017)

The Rental (2020)

Black Box - Ritrova te stesso (2020)

Cold Skin (2017)

Synchronic (2019)

Gli attori protagonisti li conoscete bene. Uno è Anthony Mackie, il Falcon del Marvel Cinematic Universe e ora nuovo Captain America. L'altro è Jamie Dornan, il Mister Grey della trilogia delle 50 sfumature di grigio. Il film intitolato Synchronic però è un semi-sconosciuto horror sci-fi. Volete dargli una chance? È la storia di due paramedici di New Orleans che provano ad arrestare l'inevitabile. Una nuova droga sta mietendo vittime in città, lasciandosi alle spalle una serie di morti orribili in seguito a strani e sinistri effetti collaterali. Qui sotto il trailer per convincervi o per continuare a scrollare verso altri titoli.



The Mist (2008)

Non tra i più famosi, ma senza dubbio uno dei più riusciti adattamenti da un romanzo di Stephen King. Anzi, precisamente dal primo racconto della raccolta Scheletri, pubblicata nel 1985. The Mist, ovvero La nebbia, è la storia di una cittadina della provincia americana che si trova avvolta da una strana foschia che si fa sempre più densa. Alcuni cittadini si rifugiano all'interno di un supermercato perché qualcosa di misterioso e orribile si nasconde nella nebbia e le urla disumane che si sentono provenire dall'interno di essa lo confermano.



Il colore venuto dallo spazio (2019)

Tra i tanti titoli discutibili degli ultimi dieci anni di cui è protagonista Nicolas Cage, c'è anche Il colore venuto dallo spazio. Si tratta di un sci-fi horror che racconta la storia di una famiglia, da poco trasferitasi in una sperduta fattoria del New England, sperando di fuggire dal trambusto frenetico dei nostri tempi. Ma quella serenità tanto agognata viene turbata dall'impatto di un meteorite proprio nel giardino della loro nuova dimora. Il corpo alieno, fusosi con il terreno, inizia a emettere misteriose radiazioni a tutto ciò che lo circonda, alterando e infettando ogni forma di vita con cui viene a contatto. Il film è tratto da un racconto breve di H.P. Lovecraft.



Quella casa nel bosco (2011)

Cinque ragazzi scelgono una casa in campagna, apparentemente isolata e tranquilla, come meta per un week-end all'insegna del divertimento. Ad una pompa di benzina un losco individuo, complice di chissà quale piano misterioso, dà indicazioni incerte ai ragazzi: è il primo particolare inquietante, al quale tuttavia gli amici non danno molto peso. È solo giunti a destinazione, infatti, che il rilassante soggiorno sembra prendere una piega diversa: i protagonisti scoprono strani oggetti in cantina e Dana, leggendo il diario di un’antica abitante della casa, risveglia inconsapevolmente una famiglia di zombie. Quella casa nel bosco è film horror che vi permette di scoprire Chris Hemsworth prima che diventasse Thor (grazie alla performance in questo film, l'attore fu scelto per il ruolo del supereroe, ma Quella casa nel bosco uscì al cinema in ritardo, un anno dopo il film Marvel).





Sei ancora qui (2018)

Se siete fan di Bella Thorne, con Sei ancora qui andate sul sicuro. Questo horror thriller diretto basato sull'omonimo libro di Daniel Waters, segue la storia di una adolescente che ama fare colazione con lo spettro di suo padre, deceduto dieci anni prima insieme a milioni di altri abitanti del nord degli Stati Uniti quando un esperimento scientifico top secret è finito catastroficamente in tragedia. Quando un altro redivivo a lei sconosciuto inizia a seguirla, provocando effetti sul mondo reale del tutto insoliti per uno di loro, la ragazza cerca aiuto rivolgendosi suo fidato insegnante di scuola.



Bone Tomahawk (2015)

Attenzione perché questo film è un western horror davvero fuori dai canoni. Se conoscete il regista Craig S. Zahler sapete che vi trovate di fronte a un inusuale stile di racconto, con tempi dilatati, dialoghi e (quando arrivano) scene particolarmente cruente perché girate in modo realistico e non cinematografico. Bone Tomahawk inizia con due fuorilegge che rapinano e ammazzano gli avventori che si trovano a sostare nella loro zona. Un giorno, per scappare dalle autorità, si imbattono in un cimitero indiano che uno dei due decide di profanare e, per questo motivo, viene fatto fuori dagli indigeni. Il suo socio riesce a raggiungere la piccola cittadina di Bright Hope. Lo sceriffo, intepretato da Kurt Russell, lo interroga, ma tentando di fuggire viene ferito e rinchiuso. Il giorno dopo sparisce insieme alla dottoressa che l'ha operato e al vicesceriffo. Pensando che siano stati rapiti, lo sceriffo ed altri uomini vanno alla loro ricerca senza sapere in quale tunnel dell'orrore stanno per infilarsi.





La cura dal benessere (2017)

Non avete ancora visto questo horror scritto e diretto dal visionario Gore Verbinski, il regista di The Ring, Pirati dei Caraibi e Rango? Rimediate immediatamente. La cura dal benessere segue la storia di un giovane e ambizioso broker di Wall Street, interpretato dal carismatico Dane DeHaan, che viene inviato dalla sua società in una sperduta località ai piedi delle Alpi Svizzere con il compito di riportare a New York il suo amministratore delegato. Quest'ultimo è atteso per concludere di un importante affare di milioni di dollari, ma ha informato i suoi soci di non avere alcuna intenzione di interrompere i trattamenti a suo dire miracolosi, presso il centro benessere di cui è ospite. Quando il giovane arriva nella struttura per prelevarlo, accadono cose che gli fanno rimpiangere di esserci andato.



The Rental (2020)

E questo è l'incubo di chiunque prenda in affitto un appartamento o una villa per quache giorno di vacanza. The Rental è un thriller horror che segue la storia di due coppie di amici che prenotano online casa con di fronte all'oceano per un weekend. Giunti sul posto, le loro aspettative sono confermate, il luogo è favoloso, ma il proprietario sembra essere un uomo strano e inquietante. Inoltre i quattro vecchi amici nascondono oscuri segreti che durante la vacanza vengono a galla e che si aggiungono al sospetto di essere spiati dal padrone della villa. La regia è di Dave Franco, fratello di James, mentre nel cast potete riconoscere Alison Brie (Glow, Mad Men), Dan Stevens (La bella e la bestia), Sheila Vand (Snowpiercer, la serie) e Jeremy Allen White (Shameless, The Bear).

Black Box - Ritrova te stesso (2020)

Siamo in Louisiana. A causa di un incidente automobilistico un uomo ha perso la moglie. Rimasto solo con una figlia di cui occuparsi, decide di sottoporsi a una terapia sperimentale, perché la sua memoria vacilla e non è chiaro se sia in conseguenza del trauma fisico o psichico. Durante il trattamento, l'uomo rivive un oscuro e terribile passato, che sembra non appartenergli. I sinistri ricordi che riaffiorano nella sua mente sotto ipnosi lo inducono a dubitare sulla sua stessa identità. Black Box, noto anche con il titolo Ritrova te stesso, è un thriller horror prodotto dalla nota società Blumhouse.



Cold Skin (2017)

La storia dell'action horror Cold Skin inizia nell’anno 1914. Un ex combattente dell’IRA è incaricato di di risiedere per un anno in una remota isola del Circolo Polare Artico, con il compito di registrare e misurare gli eventi atmosferici. Non tarda a scoprire che quel luogo è abitato da ostili creature anfibie. Per dodici mesi l’uomo trascorre le giornate all'interno della cabina di un faro, dove si trova anche il vecchio guardiano, un folle e solitario ufficiale accompagnato da una misteriosa creatura di nome Aneris, trattata come animale da compagnia. Quanto dolore un cuore può sopportare? Questa è la frase di lancio che capeggia sul poster. Ma di quale cuore si sta parlando? Il film è una co-produzione tra Francia, USA e Spagna ed è diretto da Xavier Gens, già regista di The Divide, Crucifixion e Hitman.



