Halloween: Nick Castle sarà di nuovo Michael Meyers

Arriva una nuova, bella notizia riguardante il nuovo Halloween targato David Gordon Green, che debutterà nelle sale americane il 19 ottobre del prossimo anno e che sembra davvero essere un ritorno alle origini di quelli seri.

Perché non solo John Carpenter, colui che nel 1978 ha dato origine a tutto, è coinvolto come produttore, come autore della colonna sonora e come supervisore della sceneggiatura; non solo il film segnerà il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, ma - ed è questa la notizia di oggi - a tornare sarà anche Nick Castle, ovvero l'attore che interpretò, sotto la maschera, Michael Myers in quel primo film.

Castle, che oramai ha compiuto i settant'anni, interpreterà però il ruolo del killer solo nelle scene più soft, mentre per quanto riguarda le sequenze fisicamente più impegnative - sarà sostituito dallo stuntman James Jude Courtney.

Come già vi avevamo largamente anticipato, l'Halloween di David Gordon Green (da lui sceneggiato assieme a Danny McBride) riprenderà le fila della storia, a quasi quarant'anni di distanza, dove le avevamo lasciate al termine di Halloween II, il secondo film della saga, quello sceneggiato da Carpenter e diretto da Rick Rosenthal, senza considerare minimamente tutti i film che sono venuti dopo quello, uscito nel 1981.