Halloween Kills: una clip italiana in anteprima esclusiva del nuovo film della saga di Michael Myers.

Sequel dell'Halloween diretto nel 2018 da David Gordon Green con la benedizione di John Carpenter, Halloween Kills è ben più di un capitolo di mezzo in attesa della conclusione di questa nuova trilogia, che arriverà il prossimo anno con Halloween Ends. Debutto nelle sale previsto per il 21 ottobre. Ecco intanto una clip in anteprima esclusiva.

Giovedì 21 ottobre debutterà finalmente nei cinema italiani distribuito da Universal Pictures Italia Halloween Kills, a lungo rimandato secondo capitolo dell'annunciata trilogia diretta da David Gordon Green e prodotta da John Carpenter che si è aperta nel 2018 con Halloween e che si concluderà il prossimo anno con Halloween Kills.



Halloween Kills: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Presentato in prima mondiale Fuori Concorso al Festival di Venezia lo scorso settembre, in occasione del conferimento del Leone d'oro alla Carriera alla storica protagonista della saga, Jamie Lee Curtis, Halloween Kills non è solo un horror divertente e appassionante, che a una violenza abbastanza spinta per un prodotto mainstream associa curiose dosi di leggerezza e umorismo, ma è anche un film centrale negli equilibri di tutta la serie : in questo film, infatti, è tutta la comunità di Haddonfield, e non solo al Laurie Strode della Curtis, a essere coinvolta nella caccia a Michael Myers.

A Haddonfield è il giorno di Halloween quando Michael torna in azione, le persone che vediamo in questa clip, che vi presentiamo in anteprima esclusiva, sono impegnate nel ricordare che quella festa, in quella città, è legata a un passato di sangue il cui ritorno vogliono scongiurare a tutti i costi.



Halloween Kills: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD