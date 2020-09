Halloween Kills: Jamie Lee Curtis posta un video dal set con un secchio pieno di sangue

News Cinema

Sembra divertirsi un mondo Jamie Lee Curtis sul set di Halloween Kills, come dimostra un video postato su Instagram in cui l'attrice ha di fronte un secchio pieno di sangue.

Per vedere Halloween Kills, si sa, dovremo aspettare il 15 ottobre del 2021, e anche se il regista David Gordon Green e John Carpenter hanno inviato una lettera di scuse per il ritardo ai fan, è stato un duro colpo, dal quale ci siamo ripresi solo guardando un teaser trailer del film in cui Jamie-Lee Curtis, fra le più famose Scream Queen di sempre, urla come un ossesso. Sempre Jamie Lee Curtis si è divertita a condividere un video dal set in cui, ridendosela, si sporca di sangue pescando a piene mani da un grosso secchio.

Nella didascalia che lo accompagna, l'attrice spiega che i bambini, quest'anno, non potranno bussare alle porte, durante la notte di Halloween, per il consueto "Dolcetto o scherzetto?", e che per questo non saranno contenti, proprio come l'attrice che nel video non vuole separarsi dal secchio di sangue. Però è necessario tenerli al sicuro, e comunque si potranno trovare altri modi per sgraffignare caramelle. Si potrà anche organizzare una parata virtuale, cosa che Jamie farà sul suo account Instagram il prossimo 31 ottobre.

Tornando al teaser trailer del film, a un osservatore attento non sfuggirà che han la stessa "ambientazione" del video: il pickup su cui Laurie Strode e la sua famiglia vengono caricate dopo che hanno dato fuoco alla loro casa in cui è intrappolato Michael Myers. Halloween Kills prosegue dunque gli eventi del primo film, concentrandosi sull'effetto che il ritorno del mostro ha avuto sulla città di Haddonfield. Il nuovo film è il capitolo intermedio di una trilogia che concluderà la serie horror, probabilmente nel 2022, con Halloween Ends.



Fonte Video: account Instagram di Jamie Lee Curtis

