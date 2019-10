Halloween Kills: Jamie Lee Curtis nella prima foto dal set

News Cinema

L'attrice posta uno scatto in cui la sua Laurie Strode non ha esattamente l'aria riposata.

Le riprese di Halloween Kills, primo sequel di quell'Halloween uscito nel 2018 e diretto seguito dell'originale alla faccia degli altri nove film della saga, sono attualmente in corso, e la protagonista Jamie Lee Curtis ha condiviso con il popolo degli internauti la prima foto dal set. Sul post, condiviso su Twitter, l'attrice ha scritto: "Mai dire la parola morte! Primo giorno del ritorno alla battaglia per la mia vita!". La battaglia di cui parla Jamie sembra impegnativa, visto che appare piuttosto male in arnese e tumefatta nello scatto, ma il personaggio deve per forza sopravvivere, altrimenti non ci sarebbe Halloween Ends, che uscirà il 15 ottobre del 2021, mentre Halloween Kills arriverà il 16 ottobre del 2020. Entrambi sono diretti, come Halloween, da David Gordon Green.

Le ultime notizie su Halloween Kills risalgono all'estate e riguardavano l'ingresso di due personaggi già apparsi nel film di John Carpenter del 1978: il piccolo Tommy Doyle e la piccola Lindsay Wallace, bambini a cui Laurie Strode faceva da babysitter. Le loro versioni cresciute e ancora traumatizzate da Michael Meyers saranno impersonate da Anthony Michael Hall e Kyle Richards. Nel film sceneggiato da Green insieme a Danny McBride e Scott Teems torna Nancy Stephens nel ruolo dell'infermiera Marion. Nell'horror recitano infine Robert Longstreet (nella parte di Lonnie Elam), Judy Greer (Karen Nelson) e Nick Castle (Michael Myers)

Una volta terminate le riprese di Halloween Kills, si comincerà a girare Halloween Ends. Ricordiamo che l'Halloween del 2018 ha incassato in tutto il mondo oltre 250 milioni di dollari, aggiudicandosi il titolo di slasher movie più redditizzio d'autunno di sempre.