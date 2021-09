Halloween Kills: il trailer finale italiano del nuovo capitolo della saga horror con Michael Myers

News Cinema

Secondo film dell'annunciata trilogia di David Gordon Green, che si concluderà il prossimo anno con Halloween Ends, debutterà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre. Ecco il trailer finale di Halloween Kills.

Dodicesimo film della serie di Halloween, secondo capitolo della trilogia di David Gordon Green benedetta da John Carpenter, l'inventore di Michael Myers, Halloween Kills debutterà nelle nostre sale il prossimo 21 ottobre con Universal Pictures Italia.

Quello che vi presentiamo qui di seguito è il trailer finale italiano del film, che è stato proiettato in prima mondiale, fuori concorso, durante il Festival di Venezia 2021 e in occasione della consegna del Leone d'oro alla carriera alla sua protagonista, Jamie Lee Curtis.

Halloween Kills è il capitolo centrale di un'annunciata trilogia di Green che si è aperta tre anni fa, nel 2018, con Halloween e di concluderà il prossimo anno con Halloween Ends, ed è un film che non sceglie di essere semplicemente un momento di passaggio tra un'inizio e una conclusione, ma è anzi un capitolo fondamentale per il mondo in cui modifica e riassesta ruoli ed equilibri di saga e personaggi, come potete leggere nella recensione scritta da Venezia.

Ecco il trailer finale italiano di Halloween Kills: