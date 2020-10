Halloween Killer: nuovo teaser trailer dell'horror che vedremo a Halloween... del 2021

News Cinema

Anche Michael Myers ha dovuto piegarsi alla pandemia (e alle scelte delle major). Il sequel del film del 2018 che ha dato un nuovo impulso alla saga nata nel 1978 con film di John Carpenter sarà nei cinema tra un anno (speriamo). Questo è il nuovo teaser di Halloween Kills.

Perfino Michael Myers ha dovuto piegarsi alla pandemia (e alle scelte delle major).

Sappiamo oramai da tempo che Halloween Kills, sequel dell'Halloween diretto da David Gordon Green del 2018 che ha dato un nuovo impulso alla serie horror nata con film di John Carpenter, e che si è proposto come primo capitolo di una trilogia conclusiva della saga di Myers, uscirà tra un anno, il 15 ottobre del 2021, per l'Halloween del prossimo anno, e non in queste settimane come inizialmente previsto.

I fan ci son rimasti malissmo, ma come spiegato dallo stesso Carpenter, che di questi nuovi film è produttore, per lui e i realizzatori era importante che questo film venisse visto al cinema.

Intanto, per alleviare il peso dell'attesa, ecco un nuovo teaser trailer di Halloween Kills.

Buon Halloween a tutti quanti.