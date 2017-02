Halloween: il reboot sarà scritto da David Gordon Green, che lo dirigerà, con Danny McBride

Dopo il (a parer nostro) poco riuscito tentativo di Rob Zombie di rileggere in chiave ancora più splatter Halloween, è in arrivo come da tempo si sa un reboot del film voluto e curato come produttore esecutivo da John Carpenter in persona, che ha rivelato anche la data di uscita al cinema.

A scriverlo sarà il regista di Strafumati e Joe, David Gordon Green - che lo dirigerà - col suo frequente collaboratore, il noto attore e sceneggiatore Danny McBride, che vedremo presto in Alien: Covenant.

L'annuncio è stato dato dal Maestro in persona sulla sua pagina Facebook:

"David e Danny sono venuti di recente nel mio ufficio con Jason Blum e hanno condiviso con me la loro visione per il nuovo film e... WOW, Hanno fatto centro. Penso che vi piacerà tantissimo. Mi hanno lasciato senza fiato. E lo vedrete al cinema il 19 ottobre 2018".

Ora, una dichiarazione del genere da parte di Carpenter, critico nei confronti dei reboot di Rob Zombie, ci rassicura decisamente e ci predispone ad attendere con gioia il ritorno di Michael Myers sullo schermo. Non ci resta che attendere l'annuncio degli attori per questo reboot.