Halloween: il film da vedere e commentare insieme venerdì 30 ottobre con SimulWatch

Uscito in sala nel 2018, Halloween di David Gordon Green è un diretto sequel al primo film di John Carpenter del 1978. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 30 ottobre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 30 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film che si allaccia direttamente al capostipite di una delle più celebri saghe horror. Halloween, uscito al cinema nel 2018 per la regia di David Gordon Green, è l'undicesimo film in cui quello psicopatico assassino di Michael Myers continua a voler uccidere senza mai decidersi di morire. La differenza rispetto agli altri è che questo film è un diretto sequel del primo Halloween - La notte delle streghe del 1978, diretto da John Carpenter quarant'anni fa. Jamie Lee Curtis riprende il ruolo di Laurie Straude, ma stavolta al suo fianco ci sono anche figlia e nipote interpretate da Judy Greer e Andy Matichak. La storia del film si svolge senza tenere conto di tutti gli eventi accaduti negli altri capitoli, che è il modo di John Carpenter, qui in veste di produttore esecutivo, di cancellare i sequel e remake precedenti che non aveva apprezzato e di riappropriarsi della sua creatura contribuendo a creare, come ha dichiarato, "il film più pauroso di tutti".

L'appuntamento per vedere tutti Halloween e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 30 ottobre alle 21:30.

Sono trascorsi esattamente quarant'anni dal massacro di Haddonfield e lo spietato Michael Myers, che sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza, si rifiuta di parlare delle dinamiche che lo hanno portato ad uccidere tutti quegli innocenti. Lo psicologo del carcere, il dottor Ranbir Sartain, ha preso a cuore il caso e propone al detenuto di continuare le loro visite anche nella nuova prigione. Prima che Michael sia trasferito, in città giungono i reporter Aaron Korey e Dana Haines impegnati in un'inchiesta sul killer. I due si recano a casa di Laurie Strode, unica sopravvissuta alla strage, che si rifiuta categoricamente di rilasciare un'intervista. Laurie, infatti, non ha mai superato lo shock e vive nella costante paura che Michael possa tornare per ucciderla. Il 30 ottobre, il veicolo che trasporta Myers e i detenuti ha un incidente e l'assassino ne approfitta per fuggire e iniziare una nuova carneficina. Venuta a conoscenza dell'accaduto, Laurie corre a proteggere sua figlia Karen e la nipote Allyson.



Halloween: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.