Halloween: i film per bambini da vedere su Amazon Prime Video

News Cinema

Non solo film horror per adulti nella notte di Halloween, su Amazon Prime Video c'è una selezione di brividi in streaming per i più piccoli da vedere durante un rassicurante pomeriggio domestico.

Prima della notte di Halloween, c'è il pomeriggio che precede la notte di Halloween. In questi tempi infausti, andare in giro per appartamenti con gli amichetti per il classico "dolcetto o scherzetto" non è un'attività che i bambini possono fare. Anche alle feste si deve rinunciare quest'anno, però l'atmosfera domestica la si può mantenere intatta con un adatto travestimento e qualche film per garantirsi i giusti brividi.

Qui sotto vi consigliamo cinque film in streaming per bambini in perfetto tema Halloween disponibili alla visione su Amazon Prime Video.

Film di Halloween per bambini: Vampiretto (2017)

Vampiretto racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Rudolph si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tony, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tony aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri.



Vampiretto: Il trailer italiano del film - HD







Guarda Vampiretto su Amazon Prime Video

Film di Halloween per bambini: Fuchsia, una strega in miniatura (2010)

Fuchsia è stata allevata dal mago Quark, dopo essere stata trovata in un uovo, e frequenta la scuola delle piccole streghe. Nonostante i moniti di Quark, la bambina un giorno entra in contatto con un bambino di nome Tommy e, seguendolo incautamente nel suo mondo, apprende che il bosco è in pericolo per colpa dello zio del bimbo, intenzionato ad abbattere gli alberi per costruirvi una strada.

Fuchsia, una strega in miniatura: Il Trailer Ufficiale del Film



Guarda Fuchsia, una strega in miniatura su Amazon Prime Video

Film di Halloween per bambini: Casper (1995)

La perfida Carrigan ha ricevuto in eredità un castello nel Maine nel quale si dice sia conservato un tesoro. Il maniero è però abitato da quattro fantasmi che hanno ancora questioni in sospeso e tra loro c'è anche il piccolo Casper, gentile e curioso di fare amicizia con i nuovi arrivati... Una storia di fantasmi per grandi e piccini che vede protagonista uno dei primi personaggi della storia del cinema ad essere interamente realizzato in CGI, ma non per questo meno capace di regalare emozioni a tutti i ..."vivi".



Casper: Il Trailer Ufficiale del Film - HD





Guarda Casper su Amazon Prime Video

Film di Halloween per bambini: La casa del coccodrillo (2012)

L'undicenne Victor si è appena trasferito con la sua famiglia in una vecchia casa spettrale. Un giorno trova il diario di Cecilia, una ragazza morta nella casa tanti anni prima in circostanze misteriose. Victor lo legge rapito, seguendo le sue enigmatiche tracce, ma dei loschi vicini di casa spiano le sue indagini. In La casa del coccodrillo saranno tutti implicati nella morte di Cecilia?









Guarda La casa del coccodrillo su Amazon Prime Video

Film di Halloween per bambini: La famiglia Addams (1991)

Quando lo zio Fester ricompare dopo 25 anni passati nel Triangolo delle Bermuda, Gomez e Morticia decidono di organizzare una festa da risvegliare i morti. La famiglia Addams è un classico da brividi, ispirato ai personaggi creati negli anni 30 dal vignettista Charles Addams e protagonisti di svariati film. Ormai un cult, questa versione del 1991 è diretta Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd e una giovanissima Christina Ricci.



Guarda La Famiglia Addams su Amazon Prime Video