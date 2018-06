Halloween: ecco il primo trailer italiano del film che segna il ritorno di Michael Myers (sotto il segno di John Carpenter)

Appassionati di horror, segnatevi questa data sul calendario: 25 ottobre 2018.

Che poi è il giorno che vedrà debuttare nelle sale italiane Halloween, il film che segna il ritorno nei cinema di Michael Myers sotto il segno del suo creatore, John Carpenter.

Perché, un po' come sarà per The Predator, questo nuovo Halloween non è né un remake né un reboot, né tantomeno un sequel come gli altri, ma un film che ignorerà tutto quello che è avvenuto dopo il secondo film della serie, che come sappiamo fu l'ultimo a vedere un coinvolgimento diretto di Carpenter, che allora fu solo produttore e sceneggiatore, un po' come avvenuto oggi.

Diretto da David Gordon Green, questo Halloween 2018 conta sullo stesso apporto del grande John: che supervisiona produttivamente e creativamente, ha collaborato alla stesura del copione così come a quella della colonna sonora.

Ma ora è venuto il momento di dare un'occhiata al primo trailer ufficiale(in italiano e in originale) di Halloween, e alle gesta di Michael Myers e di Laurie Straude, giunti qui al loro ultimo e definitivo confronto.



Halloween: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Halloween: Il Trailer Ufficiale del Film - HD